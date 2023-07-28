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市占率100%小兒癲癇用藥「赦癲易膜衣錠」含雜質 全面回收147萬顆

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
食藥署今天公布回收藥品「郝癲易膜衣錠 500公絲」。圖／食藥署提供
食藥署今天公布回收藥品「郝癲易膜衣錠 500公絲」。圖／食藥署提供

食藥署今日公布一款藥品回收，為賽諾菲「赦癲易膜衣錠 500公絲」（SABRIL FILM-COATED TABLETS 500MG），該藥品用於小兒抗癲癇之輔助療法，因藥品原料檢驗過程發現含有雜質，因而回收2批號共147萬顆，藥廠將於8月輸入180萬顆藥品，國內也有不同劑型但同成分替代藥品可使用，因此沒有缺藥問題。

食藥署表示，「赦癲易膜衣錠 500公絲」主成份為Vigabatrin，適應症為抗癲癇之輔助療法，因國外回收警訊，廠商因旨揭藥品之原料於檢驗時發現含有雜質，故啟動回收。共回收兩批號「2988A」約5千盒（100粒/盒）、「1959A」約9.7千盒（100粒/盒）共約147萬顆，效期為3年。食藥署已要求廠商應於112年8月14日前完成回收作業，並繳交回收報告，請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收，立即停止調劑供應。

食藥署副署長陳惠芳受訪表示，生產「赦癲易膜衣錠 500公絲」的國外原料藥廠皆採取批次生產，雖經過清洗、去效等標準流程，但7月22日已接獲西班牙通報，藥品有偵測到其他成分，各廠商後續的確發現不純物，因而進行藥品回收。

台灣目前僅有此一款藥物自該原料廠生產，殘留其中的成分為「泰必利」，屬於抗精神失常藥，主要用於舞蹈症、抽動-穢語症候群及老年性精神病。亦可用於頭痛、痛性痙攣、神經肌肉痛及乙醇中毒等。陳惠芳表示，因為殘留量低於每日可接受使用量，對於病人影響不大。

陳惠芳說，「赦癲易膜衣錠 500公絲」健保使用量111年為150萬顆，而台灣沒有同成分、同劑型、同劑量藥品，因此該藥品市占率為100%，廠商除了回收外，將於8月輸入180萬顆；而去年因法國罷工，生產線受影響，藥物供應量減少，因此今年3月核准癲癇藥替代藥品，為一款口服液用藥，屬於同成分但不同劑型，並自今年6月起輸入，目前輸入32萬包，可供應至今年9月，目前沒有缺藥問題。

食藥署今天公布回收藥品「郝癲易膜衣錠 500公絲」。圖／食藥署提供
食藥署今天公布回收藥品「郝癲易膜衣錠 500公絲」。圖／食藥署提供

食藥署 癲癇

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