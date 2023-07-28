增量抵換來源不足、缺代金制度惹議 環保署這樣說

環保署預告「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案，草案一出引起業界討論，工總代表表示，缺乏抵換來源跟代金制度，會使得國外投資卻步，未來國內無重大投資；環保署表示，代金制度要等待碳費草案出爐，跟外界溝通才會明確，最快今年年底、明年上半年才會出爐。

「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案今天舉行研商公聽會，環保署要求開發面積達50公頃以上的園區、工廠設立及天然氣以外火力發電、汽電共生廠等開發案件，都應提出增量抵換承諾，增量抵換比率每年至少10%，連續執行至少十年，現場參與業者提出不少質疑，多數認為抵換的來源不明確，同時認為應該有代金制度。

會中工總代表表示，目前增量抵換額度的需求大於供應量，如果沒有代金制度，恐怕很難符合環保署法規要求，未來勢必會衝擊供應鏈，並限制新投資案；未來台灣恐怕無重大投資。

半導體協會說，自願減量專案提及碳費徵收對象不得申請，萬一增量抵換的抵換來源不足，未來開發案勢必難以走下去。也有業者說，環評中，環評委員會直接要求改採再生能源，這樣是否也能夠抵換。

環保署氣候變遷籌備處副組長郭孟芸表示，業界擔心抵換來源不足，要求要有其他的抵換方式，在方法學找到可以抵換的方式，若找不到可以抵換，也可以建立方法學，至於也有業界代表認為未來碳權交易所成立後，是否也可以抵換，要看買到的是什麼，若是國外的碳權、品質又不好的，是無法達到我國的減量標準，要審慎討論。

郭孟芸表示，基本上國內減量為優先，國外碳權盡量排到後面的順序；燃油燃煤改為天然氣，是否可以當作減量來源，過去燃煤改燃氣是比較前瞻的做法，但現在技術與時俱進，沒有列進去。

郭孟芸表示，自己減量為優先，接著才是增量抵換，現有的抵換方案，包括電動機車、電動農機等；最後仍不足，才採用代金制度，就算有代金制度，也應該高於抵換，才不會讓企業認為，只要花錢就好，目的仍在開發單位自己實際減量；代金制度要等到碳費出爐後才通盤考量。