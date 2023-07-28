快訊

賴清德愛將！民進黨客家部主任蔣絜安碩論抄襲 　遭台大撤學位

明年有機會降息？投資00679B、00772B用低風險輕鬆超越0050報酬

最喜歡勾心鬥角3星座出爐！他鬼點子最多「心機全拿來對付敵人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

增量抵換來源不足、缺代金制度惹議 環保署這樣說

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案今天舉行研商公聽會。記者彭宣雅／攝影
「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案今天舉行研商公聽會。記者彭宣雅／攝影

環保署預告「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案，草案一出引起業界討論，工總代表表示，缺乏抵換來源跟代金制度，會使得國外投資卻步，未來國內無重大投資；環保署表示，代金制度要等待碳費草案出爐，跟外界溝通才會明確，最快今年年底、明年上半年才會出爐。

「溫室氣體排放量增量抵換管理辦法」草案今天舉行研商公聽會，環保署要求開發面積達50公頃以上的園區、工廠設立及天然氣以外火力發電、汽電共生廠等開發案件，都應提出增量抵換承諾，增量抵換比率每年至少10%，連續執行至少十年，現場參與業者提出不少質疑，多數認為抵換的來源不明確，同時認為應該有代金制度。

會中工總代表表示，目前增量抵換額度的需求大於供應量，如果沒有代金制度，恐怕很難符合環保署法規要求，未來勢必會衝擊供應鏈，並限制新投資案；未來台灣恐怕無重大投資。

半導體協會說，自願減量專案提及碳費徵收對象不得申請，萬一增量抵換的抵換來源不足，未來開發案勢必難以走下去。也有業者說，環評中，環評委員會直接要求改採再生能源，這樣是否也能夠抵換。

環保署氣候變遷籌備處副組長郭孟芸表示，業界擔心抵換來源不足，要求要有其他的抵換方式，在方法學找到可以抵換的方式，若找不到可以抵換，也可以建立方法學，至於也有業界代表認為未來碳權交易所成立後，是否也可以抵換，要看買到的是什麼，若是國外的碳權、品質又不好的，是無法達到我國的減量標準，要審慎討論。

郭孟芸表示，基本上國內減量為優先，國外碳權盡量排到後面的順序；燃油燃煤改為天然氣，是否可以當作減量來源，過去燃煤改燃氣是比較前瞻的做法，但現在技術與時俱進，沒有列進去。

郭孟芸表示，自己減量為優先，接著才是增量抵換，現有的抵換方案，包括電動機車、電動農機等；最後仍不足，才採用代金制度，就算有代金制度，也應該高於抵換，才不會讓企業認為，只要花錢就好，目的仍在開發單位自己實際減量；代金制度要等到碳費出爐後才通盤考量。

環保署 半導體

延伸閱讀

台股熱炒軍工、碳權題材 大盤回穩指數站上17,200

碳權交易所上路 鄭文燦：明年上半年公布碳費徵收標準

碳權交易所開張 概念股盤點

點名環保署之狼 陳椒華：是檢察總隊長

相關新聞

民眾連署盼恢復超速速限60公里 交通部否決

「道路交通管理處罰條例」修正上路，嚴重超速由時速60公里下修為40公里，且危險駕駛（含嚴重超速）罰款上限提升至3萬6千元...

食物放涼會滋生細菌 營養師籲降到這溫度快放入冰箱

相信不少人都有「熱的東西不要放入冰箱」的觀念，怕直接把熱的食物放入冰箱會破壞冰箱的冷房狀態，也擔心食物會壞掉，就有一名網友發文詢問他把剛泡好的熱咖啡放入冰箱，沒想到卻被其他人抱怨，讓他好奇想問「熱咖啡不能放冰箱嗎？」

她好奇上班通勤費用佔收入多少可接受？老鳥曝「5%定律」：這數字搞定

北北桃基生活圈成形，許多上班族為了節省房租，寧願多花幾倍通勤時間，選擇住在距離公司遠一些的蛋白區，但一名女網友就好奇「通勤費用佔收入多少算可接受？」貼文釣出許多有經驗的通勤上班族，大家不約而同給出一個數字，直呼「1200元搞定」。

健保署長石崇良：商保補健保分兩階段 障礙先解決

今年健保總額突破8000億元，但是新藥昂貴且發展快速，並且仍要依靠政府撥補才能勉強維持安全準備金水位，因此難以廣大新藥給...

颱風挾豪雨襲台！燦坤暖心應援推「泡水家電免費健檢」　受災地區限定「指定大小家電舊換新65折起」

受杜蘇芮颱風暴風圈及外圍環流影響，導致近日豪雨不斷，尤其中部以南及外島地區影響最甚，不少家用電器遭遇泡水或受潮情況頻傳。...

國際油價上揚 中油下週汽油估漲4角、柴油降1角

高盛（Goldman Sachs）預估下半年原油市場供不應求，加上美國鑽油井機台數降至16個月低點，國際油價上漲。中油持...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦