她好奇上班通勤費用佔收入多少可接受？老鳥曝「5%定律」：這數字搞定

北北桃基生活圈成形，許多上班族為了節省房租，寧願多花幾倍通勤時間，選擇住在距離公司遠一些的蛋白區，但一名女網友就好奇「通勤費用佔收入多少算可接受？」貼文釣出許多有經驗的通勤上班族，大家不約而同給出一個數字，直呼「1,200元搞定」。

一名女網友透過PTT向廣大網友發出疑問，她表示以後考慮「搭高鐵通勤」，但一天搭高鐵的通勤費用根本是餐費的好幾倍，感覺很浪費錢，她便好奇「通勤費用佔收入多少算可接受？」

通勤費用多少算合理？這個問題吸引許多通勤上班族加入討論，有經驗的網友留言分享「有認識朋友就是桃園台北搭高鐵通勤」、「5%以內」、「現在大概1%」、「1200不就好了？」，但也有網友願意支付更高的通勤費用，「為了兼顧家庭和工作，我花25%（在通勤費用上），但覺得很值得」。

依照多數有經驗的網友給出「通勤費用佔收入5%」範圍來計算，若月收3萬2千元則通勤費用為1,600元、月收4萬元則通勤費用為2,000元；若原PO是從桃園搭高鐵通勤至台北，試算桃園到台北高鐵自由座票價155元，每月上下班通勤費用約6,200元，遠遠超過普通人可接受範圍。

許多網友建議原PO與其搭高鐵通勤，倒不如善用最新推出的「TPASS月票」三大生活圈方案，例如北北桃基地區通勤上班族只要花1,200元票價就可以在30天內搭乘全區捷運、公車、台鐵、國道客運等大眾運輸工具，是相當划算的通勤方案，1,200元通勤費用也較符合多數上班族可接受的「通勤費用佔收入5%」範圍。