食物放涼會滋生細菌 營養師籲降到這溫度快放入冰箱

相信不少人都有「熱的東西不要放入冰箱」的觀念，怕直接把熱的食物放入冰箱會破壞冰箱的冷房狀態，也擔心食物會壞掉，就有一名網友發文詢問他把剛泡好的熱咖啡放入冰箱，沒想到卻被其他人抱怨，讓他好奇想問「熱咖啡不能放冰箱嗎？」

原PO在PTT發文寫道平常上班時會用咖啡機泡咖啡，但因為剛泡好的咖啡實在太燙，於是便放入冰箱冷卻，不過因為用馬克杯且沒蓋上蓋子，因此就有人抱怨說「誰每次都把熱咖啡放冰箱？這樣冰箱會壞掉，還有冰箱都是咖啡味道」，但原PO覺得很冤枉，因為公司冰箱本來就很臭，根本聞不出來咖啡味，反倒是其他同事放到過期的食品才是味道來源。

貼文引來不少討論，「熱氣讓冰箱壞，是多雜牌的冰箱」、「現在直接冰還不會有那麼多細菌」、「我也還停留在熱的不能放冰箱的觀念」、「當然不行，怎麼會覺得可以？」、「正常來說，熱的東西不能放進去冰箱，會壞掉」、「公用冰箱敢不加蓋子，佩服」、「我覺得你敢直接沒蓋子放共用冰箱很可怕，感覺細菌一堆都在咖啡裡」。

還有內行人解釋，「熱的東西不能放冰箱，不是你的東西會壞掉，是原本已經放在冰箱的東西，會因為你放進一個超熱的東西，導致溫度升高，常常這樣冰箱不夠冷就會壞掉，等於你是為了自己涼而造成別人食物損傷」、「會壞的不是冰箱，是冰箱裡的食物。熱東西放進去讓整個冰箱溫度上升一段時間，習慣這樣放裡面溫度不能維持低溫食物不壞才怪」。

據「早安健康」報導，營養師透露細菌生長的溫度區間是5到60度，在20至50度會快速滋長，食品在備製後必須在短時間內升溫到60度以上，或降溫低於5度，才能減少細菌滋長。

而早期「熱菜不要馬上放入冰箱」的觀念，營養師也解釋熱菜直接冷藏的確會導致冰箱運轉負擔，但這和冰箱的壓縮機夠不夠力、是定頻還是變頻馬達有關，因此他建議可以先將熱菜熱湯降至大約60度，甚至可以容忍到50度，也就是手觸碰會感覺到燙，但不至於燙傷的溫度，就要趕緊放入冰箱了。