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中秋連假離島航班9.1萬個座位 7月31日上午9點起開放訂位

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今年中秋節連假疏運期，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供952架次，計91218個座位數。本報資料照片
今年中秋節連假疏運期，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供952架次，計91218個座位數。本報資料照片

今年中秋節有3天連假（9月29日至10月1日），交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供952架次、91218個座位數，自7月31日上午9點起開放訂位。

民航局表示，今年9月28日至10月2日為中秋連假航空疏運期，仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，在各航線運能提供方面，澎湖航線460架次、44136個座位數；金門航線342架次、36882個座位數；馬祖航線150架次、10200個座位數，3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供952架次、91218個座位數。

民航局提醒，此次中秋節連假於尖峰時段9月28日至9月30日台灣出發往離島方向，以及9月30日至10月2日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

航線 馬祖 中秋節

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