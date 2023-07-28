改善路面 台66快速路30日晚間將部分封閉

台66為往來觀音大溪要到，且時常有重車經過，交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段，為辦理路面改善作業，預定於7月30日晚上10時至31日上午6時止，依序於台66線10公里至13.6公里路段實施交通管制。

30日晚上10時至隔日凌晨1時封閉台66線主線西向13.6至10公里路段，用路人需由台66線主線西向13.6公里新屋一下匝道改行台66線平面側車道，並於台66線西向10公里新屋上匝道返回台66線主線西向續行，車行時間約增加約5分鐘。

31日凌晨1時至上午6時，封閉台66線主線東向10至13.6公里路段，請用路人由台66線主線東向10公里新屋下匝道改行台66線平面側車道，並於台66線東向13.6公里上匝道返回台66線主線東向續行，車行時間約增加5分鐘。

一工處提醒，請用路人行經該路段車輛遵循標誌及交管人員指示減速慢行或提前改道行駛避開施工路段，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，並注意資訊可變看板所顯示交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。