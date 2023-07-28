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上班族回想念書時期 最後悔沒做的是這3件事

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

很多人要上大學了，參加分科測驗的高中畢業生8月1日要開始選填志願，但yes123求職網「大學志願選填與職場學以致用調查」發現，如果可以重新選擇，高達六成五上班族表示，不會選擇相同的科系，意味不少人想重填大學志願。至於上班族對念書時最後悔沒做的三件事依序是：「沒有加強外語能力」、「沒有培養第二專長」、「沒有培養一技之長」。

yes123求職網調查發現，很多人希望學涯能「再來一次」，高達64.6%上班族表示，如果重新選擇，「不會」選擇相同的科系：代表他(她)們想要「重填」大學志願。

對畢業後找到工作這件事情，有72.7%的人覺得，在校讀的「科系」幫助比較大；不過也有27.3%則認為，所讀的「學校」幫助會比較大。

對過去「學校所學」，有六成八(68.3%)的人認為，對目前職場是「有幫助」；但是認為「沒幫助」的，仍然佔了31.7%。

上班族回想在念書時期，還有哪些事情覺得很後悔沒去做？在可複選狀況下，主要包括：「沒有加強外語能力」(65.3%)、「沒有培養第二專長」(57.8%)、「沒有培養一技之長」(47.8%)，以及「沒有考證照」(44.1%)、「沒有念輔系或雙主修」(36.9%)。

其餘後悔的事情，又還有：「沒有參加交換學生計畫」(34.5%)、「沒有考研究所」(21.7%)、「沒有實習或擔任志工」(21%)，以及「沒有打過工」(20%)、「沒有參加社團」(19.1%)。

除了念書外，求學時期的哪些經驗，對目前職場幫助最大呢？此次調查顯示，在可複選狀況下，上班族大多數覺得：像是「打工經驗」(63.1%)、「實習經驗」(42.2%)，還有「社團經驗」(30.4%)，以上這三項最有助益。

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