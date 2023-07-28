百貨唯一因杜蘇芮連休二天 SOGO高雄店7/28再停業一天

杜蘇芮颱風自昨深夜起對南台灣威脅轉強，深夜陷入強風豪雨，包括高雄、屏東、台南、嘉義四縣市清晨緊急宣布7/28全天停止上班上課，澎湖和金門也於昨天宣布今日停班停課。遠東SOGO百貨表示，「由於高雄地區風雨今天比昨天更大，高雄市政府亦於今晨宣布停班停課，為確保顧客、專櫃伙伴及員工安全，遠東SOGO高雄店今7/28（五）全天暫停營業。其餘各店今日正常營運。」

而遠東SOGO也是在7/26晚間第一個跳出來宣布高雄店7/27暫停營業的百貨，但杜蘇芮颱風昨日腳步遲緩，對7/27宣布停班停課的南部縣市而言，白天可謂賺到一天颱風假，遠東SOGO高雄店也是這次因杜蘇芮颱風，唯一暫停營業兩天的百貨。