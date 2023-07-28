杜蘇芮就在金門旁 台灣超過3年沒颱風登陸紀錄延續

台灣已經超過3年沒颱風登陸，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，杜蘇芮颱風目前就在金門旁邊，即將登陸中國廈門、泉州之間，「換言之，颱風未登陸台灣的紀錄繼續延續下去」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，台灣本島陸續脫離暴風圈，中午過後風勢會進一步減弱，西南海域的颱風尾也會逐漸被颱風帶走，下午過後降雨會逐漸趨緩。實測風速（m/s）金門（東）39.9、吉貝38.5破歷史紀錄，另外，東吉島46.7、澎湖40.4、金門36.2破當月紀錄。

中度颱風杜蘇芮上午10時的中心位置在金門的東方約20公里海面上，以每小時31公里速度，向北北西進行。7級風平均暴風半徑220公里，10級風平均暴風半徑70公里。