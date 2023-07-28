快訊

打造台版貝爾實驗室！台積電全球研發中心今啟用 張忠謀親臨見證

杜蘇芮通過金門現在風雨最劇烈 氣象局指停班課關鍵是它

論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

杜蘇芮就在金門旁 台灣超過3年沒颱風登陸紀錄延續

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中度颱風杜蘇芮上午10時的中心位置在金門的東方約20公里海面上，以每小時31公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站
中度颱風杜蘇芮上午10時的中心位置在金門的東方約20公里海面上，以每小時31公里速度，向北北西進行。圖／取自氣象局網站

台灣已經超過3年沒颱風登陸，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，杜蘇芮颱風目前就在金門旁邊，即將登陸中國廈門、泉州之間，「換言之，颱風未登陸台灣的紀錄繼續延續下去」。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，台灣本島陸續脫離暴風圈，中午過後風勢會進一步減弱，西南海域的颱風尾也會逐漸被颱風帶走，下午過後降雨會逐漸趨緩。實測風速（m/s）金門（東）39.9、吉貝38.5破歷史紀錄，另外，東吉島46.7、澎湖40.4、金門36.2破當月紀錄。

中度颱風杜蘇芮上午10時的中心位置在金門的東方約20公里海面上，以每小時31公里速度，向北北西進行。7級風平均暴風半徑220公里，10級風平均暴風半徑70公里。

根據最新資料顯示，第5號颱風杜蘇芮暴風圈略為縮小，中心目前在金門東方近海，向北北西移動，高雄、屏東已脫離暴風圈，其暴風圈仍籠罩苗栗以南至台南、南投陸地及澎湖、金門地區並構成威脅，各地風雨持續中。預計此颱風強度有稍減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

杜蘇芮颱風目前就在金門旁邊，即將登陸中國廈門、泉州之間。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
杜蘇芮颱風目前就在金門旁邊，即將登陸中國廈門、泉州之間。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

杜蘇芮颱風 金門

延伸閱讀

杜蘇芮襲南台 台南沿海瞬間11級風 溪北地區逾4000戶停電搶通中

破今年入水紀錄！杜蘇芮滋潤中部 德基水庫「長高」4公尺

杜蘇芮颱風肆虐！高雄8萬多戶停電 台電全力搶修

陸氣象台：杜蘇芮颱風10點福建沿海登陸 防17級陣風

相關新聞

禁用一次性餐具再出擊 8月起擴大禁用PLA免洗餐具

注意了。今(2023)年8月1日起全國將擴大禁用生物可分解塑膠(PLA)免洗餐具，台北市環保局除提醒業者遵守新規定外，也...

杜蘇芮就在金門旁 台灣超過3年沒颱風登陸紀錄延續

台灣已經超過3年沒颱風登陸，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，杜蘇芮颱風目前就在金門旁邊，即將登陸中國廈門、泉州之...

百貨唯一因杜蘇芮連休二天 SOGO高雄店7/28再停業一天

杜蘇芮颱風自昨深夜起對南台灣威脅轉強，深夜陷入強風豪雨，包括高雄、屏東、台南、嘉義四縣市清晨緊急宣布7/28全天停止上班...

破今年入水紀錄！杜蘇芮滋潤中部 德基水庫「長高」4公尺

杜蘇芮颱風夾帶風雨，受宜蘭山區降雨滋潤，台中德基水庫今天水位海拔高度上升至1403.59公尺，短短兩長「長高」4公尺，蓄...

8月1日起禁捕、禁售、禁撕抱卵母蟹 違者可重罰15萬

為蟳蟹類漁業資源永續利用，每年8月1日至12月31日，禁止漁船捕撈抱卵母蟹及卸下或持有腹甲離身的蟳蟹，同時，不能販售、陳...

肝病三部曲有望逆轉 醫：感染B肝未追蹤恐成肝癌

55歲王先生曾在年輕時被檢查出B肝，但卻疏於定期追蹤檢查，直到近期在腹部超音波檢查時才發現有脂肪肝及肝硬化。北投健康管理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦