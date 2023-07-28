快訊

打造台版貝爾實驗室！台積電全球研發中心今啟用 張忠謀親臨見證

杜蘇芮通過金門現在風雨最劇烈 氣象局指停班課關鍵是它

論文抄襲案余正煌同意和解撤告 林智堅捐30萬做公益獲不起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

破今年入水紀錄！杜蘇芮滋潤中部 德基水庫「長高」4公尺

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市德基水庫。記者林佩均／攝影
台中市德基水庫。記者林佩均／攝影

杜蘇芮颱風夾帶風雨，受宜蘭山區降雨滋潤，台中德基水庫今天水位海拔高度上升至1403.59公尺，短短兩長「長高」4公尺，蓄水量達到90.1%，大甲溪發電廠表示，2天進水量已破今年最大幅進水量增長，下半年大中部地區冬季供水無虞。

大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，德基水庫蓄水區源於南湖大山，這次杜蘇芮颱風在宜蘭山區帶來大量雨勢，水量挹注到德基水庫，原本前天水位高度海拔1399.8公尺，今天上午9點觀測「已長高4公尺」，來到海拔1403.59公尺，打破今年水量最高增幅紀錄，下半年冬季供水無虞。

根據經濟部水利署統計，德基水庫昨日水量上升4.69%，今日有效蓄水量17008.94萬立方公尺、蓄水率上升至90.1%。

大甲溪發電廠供應中部地區民生用水與水力發電，平日約需4至5萬千瓦發電量，水位約下降3、40公分。

水庫 杜蘇芮颱風

延伸閱讀

陸氣象台：杜蘇芮颱風10點福建沿海登陸 防17級陣風

杜蘇芮緊貼著金門 高雄、屏東已脫離暴風圈

杜蘇芮強襲台南行路樹災情慘 近千棵倒伏市容滿目瘡痍

杜蘇芮來襲台中飄雨 26歲男清晨自撞分隔島車毀人亡

相關新聞

杜蘇芮就在金門旁 台灣超過3年沒颱風登陸紀錄延續

台灣已經超過3年沒颱風登陸，「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，杜蘇芮颱風目前就在金門旁邊，即將登陸中國廈門、泉州之...

杜蘇芮颱風夜襲南台灣 遠東SOGO高雄店7/28再停業一天

杜蘇芮颱風自昨深夜起對南台灣威脅轉強，深夜陷入強風豪雨，包括高雄、屏東、台南、嘉義四縣市清晨緊急宣布7/28全天停止上班...

破今年入水紀錄！杜蘇芮滋潤中部 德基水庫「長高」4公尺

杜蘇芮颱風夾帶風雨，受宜蘭山區降雨滋潤，台中德基水庫今天水位海拔高度上升至1403.59公尺，短短兩長「長高」4公尺，蓄...

8月1日起禁捕、禁售、禁撕抱卵母蟹 違者可重罰15萬

為蟳蟹類漁業資源永續利用，每年8月1日至12月31日，禁止漁船捕撈抱卵母蟹及卸下或持有腹甲離身的蟳蟹，同時，不能販售、陳...

肝病三部曲有望逆轉 醫：感染B肝未追蹤恐成肝癌

55歲王先生曾在年輕時被檢查出B肝，但卻疏於定期追蹤檢查，直到近期在腹部超音波檢查時才發現有脂肪肝及肝硬化。北投健康管理...

準備好迎接天文奇觀 8月將發生多場精彩天象

準備好迎接一整個月的天文奇觀了嗎？8月將接連發生多場肉眼可見的精彩天象，包括難得一見的「超級藍月」、歷年來觀賞條件最佳的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦