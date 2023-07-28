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破今年入水紀錄！杜蘇芮滋潤中部 德基水庫「長高」4公尺
杜蘇芮颱風夾帶風雨，受宜蘭山區降雨滋潤，台中德基水庫今天水位海拔高度上升至1403.59公尺，短短兩長「長高」4公尺，蓄水量達到90.1%，大甲溪發電廠表示，2天進水量已破今年最大幅進水量增長，下半年大中部地區冬季供水無虞。
大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，德基水庫蓄水區源於南湖大山，這次杜蘇芮颱風在宜蘭山區帶來大量雨勢，水量挹注到德基水庫，原本前天水位高度海拔1399.8公尺，今天上午9點觀測「已長高4公尺」，來到海拔1403.59公尺，打破今年水量最高增幅紀錄，下半年冬季供水無虞。
根據經濟部水利署統計，德基水庫昨日水量上升4.69%，今日有效蓄水量17008.94萬立方公尺、蓄水率上升至90.1%。
大甲溪發電廠供應中部地區民生用水與水力發電，平日約需4至5萬千瓦發電量，水位約下降3、40公分。
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