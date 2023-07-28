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8月1日起禁捕、禁售、禁撕抱卵母蟹 違者可重罰15萬

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
政大教育學系副教授鄭同僚曾在公共政策平台發起連署，要求全年禁捕抱卵母蟹。圖／本報資料照片
政大教育學系副教授鄭同僚曾在公共政策平台發起連署，要求全年禁捕抱卵母蟹。圖／本報資料照片

為蟳蟹類漁業資源永續利用，每年8月1日至12月31日，禁止漁船捕撈抱卵母蟹及卸下或持有腹甲離身的蟳蟹，同時，不能販售、陳列、展示。

漁業署表示，「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」規定鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹甲殼寬未滿9公分、善泳蟳未滿7公分，以及旭蟹甲殼長未滿6公分禁止捕撈，規定蟳蟹甲殼寬捕撈，是讓蟳蟹資源能達到性成熟體長，有機會交配繁衍下一代，而8月至12月禁捕抱卵母蟹是讓抱卵母蟹能夠在海洋環境中自然繁衍生息。

漁業署說，今年增列禁止漁船卸下、持有及任何人不得販售腹甲離身的蟳蟹類，杜絕有心人士規避每年8月1日禁捕及禁售抱卵母蟹規定，違反捕撈及販售規定者最高可罰15萬元。

漁業署表示，依規定8月1日開始禁捕及禁售抱卵母蟹，漁民7月31日捕獲的抱卵母蟹回港後隔日將無法販售，漁業署規劃7月31日在新北市野柳漁港、富基漁港及澎湖縣澎湖區漁會魚市場等三處地點辦理「112年試辦抱卵母培育、放流暨科學研究」活動，透過漁民提供抱卵母蟹進行科學標識後放流，除讓母蟹在海洋懷抱中繁衍生息，藉由標識再捕獲資訊蒐集，同時瞭解蟳蟹漁業資源洄游動態，建立產、官、學共同合作機制，讓蟳蟹漁業資源永續利用。

漁業署說，漁業署與水產試驗所及學術研究單位持續進行科學研究調查，同時與海洋委員會海巡署及地方政府不定期執行稽查，請漁民、販售業者落實遵守規定。

漁業署 漁民

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