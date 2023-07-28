杜蘇芮吹強風!高雄凌晨多區停電 女子返家遭樹倒擊中
中颱杜蘇芮深夜7月28日凌晨時分接近高雄，隨著它逐漸北上，高雄市各區出現強風驟雨，陸續造成梓官、楠梓等4區逾萬戶大停電，但不僅台電人員忙著搶修，警消也四處奔波，凌晨楠梓區外環西路上路樹，就因風大被連根拔起，正好壓毀路過車輛，女駕駛輕傷送醫，暫無大礙。
高雄今晚不平靜，因中颱杜蘇芮正往西北方向前進，暴風半徑籠罩南台灣，造成高雄各區風強雨大，不時有電線桿起火冒煙的意外發生，各區都有網友通報沒電可用的慘況，周五凌晨時分，台電表示，林園區停電2060戶，小港區停電583戶，楠梓右昌停電4825戶，梓官區中正路、光明路等一帶停電3526戶，工程人員暗夜摸黑搶修中。
此外，部分地區路燈不亮加上驟雨影響，造成用路人行車能見度不佳，不時險象環生，一名從榮民之家下班返家的女駕駛，12時許行經楠梓外環西路接近加昌派出所附近時，突然風將一旁路樹連根拔起，恰巧壓在女子車前引擎蓋上，造成該女肢體擦挫傷及腰部疼痛，消防獲報緊急到場後，已將她送醫。
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