紙風車「順風耳的新香爐」登場 為城市舞台慶開幕

紙風車劇團2023年平安大戲「順風耳的新香爐」今天登場，為城市舞台「40週年開幕演出系列活動」首檔演出。今天的首演場次搭配城市舞台40周年開幕活動，於城市舞台的戶外空間安排熱鬧的開場表演，歡迎大小朋友提前至台北城市舞台，和可愛的動物及造型人物拍照互動。

紙風車「順風耳的新香爐」經過2020年紙風車倉庫的大火，所有舞台布景、道具化為烏有。因此，2023年「順風耳的新香爐」創，舞台布景、道具全部重新製作，音樂、服裝上也再做提升。

故事描述順風耳恢復神力，與千里眼一起大戰玉皇大帝的使者「哼哈二將」。紙風車為此特別製作6公尺高的千里眼與順風耳，並搭配動畫與劇場特效，讓小朋友感受順風耳恢復神力的驚喜。總編導李永豐表示，不斷創新是紙風車一直以來的目標，此次不僅視覺跟音樂做調整，劇情上也有創新，才有辦法更接近現代孩子的語言。

紙風車劇團自2017年起，透過「紙風車藝術待用券」計畫落實藝術平權，每次售票演出都會邀請平時較無機會進劇場的孩子來看演出。紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，今年「順風耳的新香爐」規劃700張藝術待用券的座位，數量和之前演出相比多達2倍以上，目的就是希望在疫情解封的時刻，可以給予更多孩子進劇場看戲的機會，度過一個快樂的暑假。

紙風車此次演出共邀請兒童福利聯盟文教基金會、心路社會福利基金會、財團法人罕見疾病基金會、台北市恩加貧困家庭協會等23個社福團體，個人部分也有超過百位民眾申請領用「藝術待用券」，陪伴孩子進劇場看戲。