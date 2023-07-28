杜蘇芮威力驚人 高雄梓官電線杆「被吹斷」3526戶停電

杜蘇芮颱風襲台，高雄從27日晚間颳起陣陣強風，今天凌晨有梓官區蚵子寮漁港附近的居民，發現連電線杆都被風勢吹斷，當場驚呼：「電線杆是被風吹斷、不是吹倒，實在太可怕！」

高雄梓官區蚵子寮漁港鄰近海邊，當地居民說：「這次剛好在迎風面，風超強的！」27日晚間10時過後，當地遭到陣陣強風吹襲，除了有路樹倒塌壓在車上，居民更發現通安路巷子裡有電線杆被吹斷，當地里長已通知台電人員前來搶修。

梓官區也因為颱風造成大停電，台電說，從27日深夜10時53分開始，中正路、光明路、共和路、赤崁西路、信蚵路、茄好路、展寶路、通安街、通安路、智蚵路、嘉好路、嘉展路、廣澤路、禮仁路、禮智路等一帶3526戶停電。