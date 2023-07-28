快訊

杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

杜蘇芮威力驚人 高雄梓官電線杆「被吹斷」3526戶停電

聯合報／ 記者王勇超任義宇古和純／高雄即時報導
高雄梓官區27日深夜10時53分開始停電，有3526戶受到影響，台電緊急搶修中。圖／讀者提供
高雄梓官區27日深夜10時53分開始停電，有3526戶受到影響，台電緊急搶修中。圖／讀者提供

杜蘇芮颱風襲台，高雄從27日晚間颳起陣陣強風，今天凌晨有梓官區蚵子寮漁港附近的居民，發現連電線杆都被風勢吹斷，當場驚呼：「電線杆是被風吹斷、不是吹倒，實在太可怕！」

高雄梓官區蚵子寮漁港鄰近海邊，當地居民說：「這次剛好在迎風面，風超強的！」27日晚間10時過後，當地遭到陣陣強風吹襲，除了有路樹倒塌壓在車上，居民更發現通安路巷子裡有電線杆被吹斷，當地里長已通知台電人員前來搶修。

梓官區也因為颱風造成大停電，台電說，從27日深夜10時53分開始，中正路、光明路、共和路、赤崁西路、信蚵路、茄好路、展寶路、通安街、通安路、智蚵路、嘉好路、嘉展路、廣澤路、禮仁路、禮智路等一帶3526戶停電。

梓官區這次大停電，也造成民眾受困電梯。高市消防局表示，27日晚間11時許，梓官區廣澤路有1民眾受困電梯，消防人員獲報趕抵現場，與受困民眾接觸後，確認該民眾意識清楚，正協助該民眾脫困。

高雄梓官區中港路的電線杆被強風吹斷。圖／讀者提供
高雄梓官區中港路的電線杆被強風吹斷。圖／讀者提供

停電 杜蘇芮颱風 電梯

延伸閱讀

杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

「杜蘇芮」釀傷！高雄颳強風吹倒路樹 騎士撞上急送醫

杜蘇芮來襲澎湖浪高7尺 男釣魚捲海中撞礁石送醫搶救

颱風杜蘇芮侵襲 高雄撤離3179人、災損通報4件

相關新聞

健保總額撥補 今年恐更嚴峻

去年新冠疫情肆虐，帶動中醫就醫需求。衛福部健保會前天通過啟動「非預期風險經費」彌補中醫總額，金額達三點一二億元。高雄縣醫...

台灣大獲選2023亞太氣候領袖

台灣大哥大獲英國「金融時報」及國際調研機構Statista評選為「二○二三亞太氣候領袖(Climate Leaders ...

生活圈待修橋 8月現勘10月補助

南方澳大橋四年前斷橋後，全國2萬6000座橋梁展開總體檢，交通部昨天在行政院會報告時指出，為期3年、總經費14.26億元...

台大安寧醫療 3成患者非癌症

對於末期病人而言，安寧緩和醫療是減輕身心靈痛苦的選擇。台灣安寧緩和醫學學會理事長程邵儀說，以台大醫院為例，緩和醫療病房病...

體驗粽邪 夜間特殊場

在士林科教館已開展一個月的「粽邪鬼屋」，是以經典恐怖國片「粽邪」延伸打造的恐怖體驗活動，同時也是台灣第一個以真實傳統習俗...

杜蘇芮颱風襲台 高雄林園等五區逾萬戶停電

杜蘇芮颱風襲台，今天凌晨高雄遭強風肆虐，林園區、小港區、梓官區、楠梓區共有10994戶停電。小港區居民洪姓男子說，有看到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦