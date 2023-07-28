聽新聞
test
0:00 / 0:00
杜蘇芮威力驚人 高雄梓官電線杆「被吹斷」3526戶停電
杜蘇芮颱風襲台，高雄從27日晚間颳起陣陣強風，今天凌晨有梓官區蚵子寮漁港附近的居民，發現連電線杆都被風勢吹斷，當場驚呼：「電線杆是被風吹斷、不是吹倒，實在太可怕！」
高雄梓官區蚵子寮漁港鄰近海邊，當地居民說：「這次剛好在迎風面，風超強的！」27日晚間10時過後，當地遭到陣陣強風吹襲，除了有路樹倒塌壓在車上，居民更發現通安路巷子裡有電線杆被吹斷，當地里長已通知台電人員前來搶修。
梓官區也因為颱風造成大停電，台電說，從27日深夜10時53分開始，中正路、光明路、共和路、赤崁西路、信蚵路、茄好路、展寶路、通安街、通安路、智蚵路、嘉好路、嘉展路、廣澤路、禮仁路、禮智路等一帶3526戶停電。
梓官區這次大停電，也造成民眾受困電梯。高市消防局表示，27日晚間11時許，梓官區廣澤路有1民眾受困電梯，消防人員獲報趕抵現場，與受困民眾接觸後，確認該民眾意識清楚，正協助該民眾脫困。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言