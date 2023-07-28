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台灣大獲選2023亞太氣候領袖

聯合報／ 記者彭宣雅／台北報導
台灣大哥大獲英國金融時報及國際調研機構Statista評選為「二○二三亞太氣候領袖」。圖／台灣大哥大提供
台灣大哥大獲英國金融時報及國際調研機構Statista評選為「二○二三亞太氣候領袖」。圖／台灣大哥大提供

台灣大哥大獲英國「金融時報」及國際調研機構Statista評選為「二○二三亞太氣候領袖(Climate Leaders Asia-Pacific 二○二三)」，不僅為亞太地區電信業第二名，更是台灣唯一入選的電信業者。

英國金融時報根據企業提供的數據，綜合評比企業的溫室氣體排放強度等。由於全球暖化日益嚴重，今年評比方式也較去年嚴格，同時加入範疇三溫室氣體排放量、科學基準目標(SBTi)等各方面的揭露透明度。

「二○二三年亞太地區氣候領袖」表揚二○一六年至二○二一年期間，溫室氣體排放強度減幅最大的亞太區企業，今年共有二七五家公司上榜。

台灣大哥大總經理林之晨表示，面對氣候急遽變遷，台灣大必須偕同供應商及所有合作伙伴加快減碳腳步。身為台灣電信業第一個加入全球再生能源倡議RE100的業者，去年至二○三○年，預估總投入金額逾百億元於綠電和減碳相關投資，並具體承諾二○四○年全公司百分之百使用再生能源，二○五○年達成淨零排放。

林之晨表示，台灣大也通過科學基礎減量目標倡議組織(SBTi)審查，二○三○年範疇一、二碳排放較二○一六年減量三成、範疇三減量一成五。

林之晨說，台灣大將依最高標準制定氣候行動，透過低碳營運、提高綠電占比，開發新型潔淨能源等方式，減少溫室氣體排放強度，邁向永續大未來。

再生能源 減碳 英國

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