健保總額撥補 今年恐更嚴峻

去年新冠疫情肆虐，帶動中醫就醫需求。衛福部健保會前天通過啟動「非預期風險經費」彌補中醫總額，金額達三點一二億元。高雄縣醫師公會理事長王宏育說，今年非預期風險經費僅編列八億元，較去年十億元低，但今年第一季北區中醫浮動點值已比去年第四季更低，讓人擔憂西醫基層、醫院總額也會面臨相同問題，今年撥補恐更嚴峻。

台中市一名基層中醫師表示，健保點值波動太大，對醫師執業不是好事，健保署應設立一個區間，讓點值不要跌破最低限度。目前部分基層中醫面對點值給付太低，只能自謀生路，多開發小額自費項目弭平不足。

前衛生署副署長張鴻仁指出，總額制度把醫療費用限制在固定成長率，且僅考慮物價指數及年齡結構，長期下來經費不足，建議健保總額制度應要終止。

張鴻仁說，在法規尚未修改前，衛福部應拿出配套措施，或至少保障健保點值不低於一定金額。

健保署長石崇良說，去年健保總額預算為前年編列，但受Omicron疫情影響，帶動國人使用中醫醫療。去年中醫總額第三季、第四季符合採用非預期風險經費支應的條件，因此啟動首次回補機制。

衛福部次長王必勝表示，中央額外撥補是為讓健保財務更加穩定。行政院長陳建仁日前曾說，明年將撥補健保二百億元，健保費率不會調漲。