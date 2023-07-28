快訊

杜蘇芮深夜襲南部 中心可能「過境」金門掀強勁陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保總額撥補 今年恐更嚴峻

聯合報／ 記者李青縈黃寅／連線報導
健保署長石崇良（左起）、衛福部次長王必勝及社保司長劉玉娟，說明健保總額首次非預期風險款補償。記者陳正興／攝影
健保署長石崇良（左起）、衛福部次長王必勝及社保司長劉玉娟，說明健保總額首次非預期風險款補償。記者陳正興／攝影

去年新冠疫情肆虐，帶動中醫就醫需求。衛福部健保會前天通過啟動「非預期風險經費」彌補中醫總額，金額達三點一二億元。高雄縣醫師公會理事長王宏育說，今年非預期風險經費僅編列八億元，較去年十億元低，但今年第一季北區中醫浮動點值已比去年第四季更低，讓人擔憂西醫基層、醫院總額也會面臨相同問題，今年撥補恐更嚴峻。

台中市一名基層中醫師表示，健保點值波動太大，對醫師執業不是好事，健保署應設立一個區間，讓點值不要跌破最低限度。目前部分基層中醫面對點值給付太低，只能自謀生路，多開發小額自費項目弭平不足。

前衛生署副署長張鴻仁指出，總額制度把醫療費用限制在固定成長率，且僅考慮物價指數及年齡結構，長期下來經費不足，建議健保總額制度應要終止。

張鴻仁說，在法規尚未修改前，衛福部應拿出配套措施，或至少保障健保點值不低於一定金額。

健保署長石崇良說，去年健保總額預算為前年編列，但受Omicron疫情影響，帶動國人使用中醫醫療。去年中醫總額第三季、第四季符合採用非預期風險經費支應的條件，因此啟動首次回補機制。

衛福部次長王必勝表示，中央額外撥補是為讓健保財務更加穩定。行政院長陳建仁日前曾說，明年將撥補健保二百億元，健保費率不會調漲。

健保 中醫 醫師

延伸閱讀

新冠疫情引發中醫就診爆量 健保署：首次啟動預備金補償總額

113年健保總額 健保會9月20日舉行協商會議

新冠疫情來襲 中醫健保總額下半年符合2條件首拿預備金

楊植斗指總統確診是不想勘災 王必勝回嗆後今晚道歉

相關新聞

健保總額撥補 今年恐更嚴峻

去年新冠疫情肆虐，帶動中醫就醫需求。衛福部健保會前天通過啟動「非預期風險經費」彌補中醫總額，金額達三點一二億元。高雄縣醫...

台灣大獲選2023亞太氣候領袖

台灣大哥大獲英國「金融時報」及國際調研機構Statista評選為「二○二三亞太氣候領袖(Climate Leaders ...

杜蘇芮颱風襲台 高雄林園等五區逾萬戶停電

杜蘇芮颱風襲台，今天凌晨高雄遭強風肆虐，林園區、小港區、梓官區、楠梓區共有10994戶停電。小港區居民洪姓男子說，有看到...

生活圈待修橋 8月現勘10月補助

南方澳大橋四年前斷橋後，全國2萬6000座橋梁展開總體檢，交通部昨天在行政院會報告時指出，為期3年、總經費14.26億元...

台大安寧醫療 3成患者非癌症

對於末期病人而言，安寧緩和醫療是減輕身心靈痛苦的選擇。台灣安寧緩和醫學學會理事長程邵儀說，以台大醫院為例，緩和醫療病房病...

體驗粽邪 夜間特殊場

在士林科教館已開展一個月的「粽邪鬼屋」，是以經典恐怖國片「粽邪」延伸打造的恐怖體驗活動，同時也是台灣第一個以真實傳統習俗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦