健康你我他／我的規律生活 音樂排遣孤寂

夏天的早上，我總是被刺眼的陽光照醒，壁鐘指著六點。首先我會在床上做暖身運動，動動僵硬的身骨四肢，半個小時後再起身。

下床後，把草蓆擦拭乾淨，開始拖地擦桌，完成朱子家訓的內外整潔後，再吃營養早餐：一杯加了蕎麥粉、杏仁粉、麥片的牛奶，一個自煮的茶葉蛋，以及半個蘋果。

隨後換好衣服出門，散步到市場買菜，78歲的我一個人吃不了太多的東西，幾乎是一次買菜吃三天，煮一餐吃兩餐，為了打發時間，我天天下廚。買菜回到家，往往流了一身汗，就鑽進浴室沖涼，覺得神清體涼，看一個半小時的聯合報和中華日報，前者是公正的媒體，後者可得知台南市的地方消息。

再站起來伸伸腰，做15分鐘的「五行健康操」，休息一下，就吃自製獨家的簡餐，有一巴掌的肉、一小塊魚、三樣蔬菜及一碗湯。

不知道是不是上了年紀，吃飽了眼皮也垂下來，在躺椅上午休一小時，起身後聽老電影的小提琴演奏曲，沉醉在中西音樂裡，似乎回到美好的時光中，一些塵封的電影又回到眼前，音樂真是最好治療心靈孤寂的天籟。

黃昏，看著將沉下去的太陽，走在公園的四周，慢慢地天色轉暗，路上熙熙攘攘的汽車、機車，每個人都急忙忙的往家奔回。我一邊思索著明日的菜肴，一邊看著閃閃的廣告招牌，又過了一天。