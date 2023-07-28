長者公費打肺炎鏈球菌疫苗 對象擬擴大

疫情後長者感染肺炎比率增加，過去台灣每年約一萬多人因肺炎死亡，社區型肺炎中有23%致病菌都是肺炎鏈球菌。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，目前只有71歲以上長者可公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗，相關部門正研議將65歲以上長者、13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗納入公費接種計畫中。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎表示，疾管署今年將會調整肺炎鏈球菌施打建議，所有65歲以上長者都建議打一劑13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗，一年後再打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，建立免疫系統後續採加強劑的方式補足。

台灣感染症醫學會理事長王復德說，肺炎鏈球菌對於長者的致命性高，主要是長者免疫力差，且共病多，尤其是有腎臟疾病、糖尿病、慢性肺病、感染HIV的患者，其中感染HIV的患者感染肺炎鏈球菌的風險是一般人的17倍，是所有共病族群中感染風險最高者。

李秉穎說，除了65歲以上長者以外，6歲到64歲免疫力功能差的民眾，也建議自費施打一劑13價或15價肺炎鏈球菌疫苗，一年後再施打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，5年後再補強一劑23價多醣體疫苗；據悉，目前15價肺炎鏈球菌疫苗的價格與13價一致，自費價約為3800元。

曾淑慧說，針對71歲以上長者，有23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗公費接種計畫。另外，幼兒則是接種13價結合型疫苗，分別在幼兒出生滿2個月、4個月及12至15個月時接種。目前正在研議將13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗納入長者公費接種計畫，因為其效益較23價好，但涵蓋價數較少。