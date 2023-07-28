健康主題館／別只會囤泡麵 教你颱風天怎麼健康吃

● 防颱食物不只有泡麵，可選擇冷凍食品

● 低醣飲食正夯，雞胸、鮭魚料理不費力

● 只吃泡麵和罐頭少纖維，小撇步可加值

健康吃泡麵3撇步 製表／陳雨鑫 颱風杜蘇芮挾帶大雨已在花東地區造成災情，國人長期有著「防颱意識」，颱風來襲前多會先備妥糧食因應，但大都以泡麵、罐頭為主。營養師劉怡里說，颱風天的糧食選擇，不只有泡麵，疫情之後，冷凍的蔬菜、鮭魚、雞胸肉等冷凍食品興起，在料理上既不費力，又屬於低醣飲食，尤其不會經歷一場颱風，就讓飲食亂了套。

新冠疫情後，冷凍食品選擇愈來愈多，劉怡里表示，國人近年流行的低醣飲食（低GI飲食），冷凍食品都能滿足需求。在風大雨大的颱風天，沒有斷電的狀況下，這些冷凍食品都能發揮作用，建議防颱食物可以選擇冷凍蔬菜、冷凍雞胸肉、冷凍鮭魚、冷凍保久飯，以及地瓜、馬鈴薯等，這些食物不僅保存時間長，且經過食品技術的設計，例如保久飯，不需要額外加溫，冷凍退冰後即可食用。

選吃芽菜、地瓜 價格波動小

颱風來臨前，菜價通常會大漲，有些民眾搶不到菜，就可能在颱風期間，少了膳食纖維的攝取。台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅說，葉菜類在市場上通常是颱風天主婦搶奪的種類，芽菜類如綠豆芽、豌豆苗等則不太會受到菜價的波動，如果真的都搶不到，可以改吃地瓜，多攝取一點膳食纖維。但地瓜屬於澱粉類，建議泡麵的麵應減量食用。

罐頭低油、低鹽 減身體負擔

罐頭的選擇，建議選低油、低鹽的產品如鮪魚罐頭，番茄醬口味會優於油漬鮪魚罐頭。蘇秀悅表示，國內慢性病患多，千萬別因為颱風天的一、兩餐，增加身體的負擔，即使比較難以外出採購食物，仍應掌握低油、低鹽的飲食原則。

如果已經囤積大量的泡麵與罐頭，因應颱風來襲。蘇秀悅指出，颱風過後，為避免血糖失調或腎臟病發等問題，颱風天吃泡麵有一些「小撇步」的加值作法。

颱風如果導致停水停電，食物的儲存恐出現問題，容易發生腸道傳染疾病，如病毒性腸胃炎等，衛福部疾管署建議，颱風期間或是颱風過後，要特別注意飲用水以及食物的衛生，飲用水要徹底煮沸，烹煮食物前應徹底洗手、食物應充分煮熟。如果出現腹瀉、血便、黏液便等腸道傳染疾病的症狀，應盡速就醫。

目前台灣已進入登革熱流行季節，台南的登革熱疫情正在升溫，豪雨過後產生的大量積水容器，容易孳生病媒蚊，水災後易產生大量垃圾、廢棄物，建議颱風後應花時間清理家園。