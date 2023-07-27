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杜蘇芮轟炸...台東利稻部落撤村 芥菜種會啟動儲糧倉助受困者

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
儲糧倉在外界資源無法抵達時，芥菜種會儲糧點能夠立即回應受災居民的物資需求。圖/芥菜種會提供
儲糧倉在外界資源無法抵達時，芥菜種會儲糧點能夠立即回應受災居民的物資需求。圖/芥菜種會提供

杜蘇芮颱風的影響，暴雨和落石阻斷台東縣海端鄉利稻村對外道路，並造成停電等災情。基督教芥菜種會昨緊急協助金峰鄉新興村進行預防性撤村，撤離的村民暫時安置在台東市仁愛之家；同時透過芥菜種會承接的海端原住民家庭服務中心，緊急開啟位在利稻教會的物資儲糧點，提供弱勢村民和獨居老人所需物資，給予部落孤島最即時的援助。

芥菜種會防救災中心主任吳秉翰表示，利稻部落位於海端鄉最高海拔社區，由於豪雨不斷，對外交通持續中斷，今天下午接獲利稻村村幹事請求協助，芥菜種會也評估實際需求，開啟位在利稻教會的物資儲糧點，供應八寶粥、麵條、罐頭、蘇打餅、礦泉水和尿布等。

芥菜種會說，利稻部落儲糧點上一次開倉解決燃眉之急，是在去年0918強震，造成20線多數坍方，對外交通中斷，因無法及時搶通，海端儲糧點即時提供當地需要。今年在5月份汛期前盤點並運送物資，可供應50戶共200人的需要。

目前芥菜種會在全台共七個儲糧點，芥菜種會說，儲糧倉在外界資源無法抵達時，能夠立即回應受災居民的物資需求，除了民眾捐款購買生活物資，台灣地處地震、颱風等天災頻繁區域，具備防救災觀念為當務之急，社區預先做好設立儲糧點，透過發放物資，供應緊急的需求；芥菜種會也呼籲社會各界的支持，共同建立台灣社區防災韌力，打造防救災網絡。更多訊息可連結芥菜種會官網「社區防救災」計畫。

杜蘇芮颱風 台東 利稻村

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