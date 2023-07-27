東南亞快遞減肥食品化驗含4級毒 台北關嚴查送辦

關務署台北關今天表示，近半年來在快遞專區緝獲多起內含第4級毒品西布曲明成分的保健減肥食品，除了依法報請航空警察局偵辦外，也會加強對東南亞輸入保健減肥食品查緝。

台北關副關務長黃漢銘接受媒體聯訪表示，今年1月到6月期間，在快遞專區緝獲來自越南及泰國進口的保健食品及減肥食品，經化驗後發現內含西布曲明（Sibutramine）成分，是法務部公告列管的第4級毒品。

黃漢銘指出，1月到6月共查獲16件含西布曲明的保健減肥食品，其中有13件來自越南、3件來自泰國，總數是6萬660顆，這些食品未將成分標示在外包裝、外觀也看不出含有第4級毒品西布曲明成分，國人在購買時可能無法在第一個時間知道內含違法成分，台北關未來會繼續對東南亞輸入的保健減肥食品加強查緝。

黃漢銘說，服用內含西布曲明成分的保健減肥食品可能引起血壓升高、心率加快、厭食、失眠、肝功能異常甚至導致死亡等嚴重副作用，許多國家已禁用，但仍有不法業者摻入保健減肥食品中牟取暴利。

台北關提醒，西布曲明屬第4級毒品，運輸、販賣者依毒品危害防制條例第4條規定可處5年以上有期徒刑，得併科最高罰金新台幣500萬元，呼籲民眾勿因想瘦而購買來路不明的產品。