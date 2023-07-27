柯文哲批前瞻計畫壓垮地方財政 交通部回應了

台灣民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在臉書批評中央政府前瞻建設，擔心壓垮地方政府財政，「前瞻」變「錢沾」。交通部今表示，前瞻基礎建設計畫中各項都會捷運建設，主要是地方政府在考量都市發展及財政狀況下，研提可行性研究及綜合規劃，其中自償性經費於可行性研究或綜合規劃報告都有規劃財源。

交通部說明，地方政府辦理個案捷運建設計畫可行性研究前，依「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，應先完成都市發展規劃、綜合運輸規劃作業程序，並提出大眾捷運系統整體路網評估計畫報告書送交通部審議；要求地方政府完成大眾捷運系統整體路網評估計畫後，始得選擇最優先興建路線辦理個案計畫可行性研究。

交通部指出，前瞻基礎建設計畫中各項都會捷運建設，主要是地方政府在考量都市發展及財政狀況下，就都市公共運輸發展情形、路廊規劃、捷運運量、沿線土地發展、財源籌措方式、經濟效益評估及後續營運模式等內容，研提可行性研究及綜合規劃。

交通部表示，有關捷運建設經費，中央與地方經費分攤方式大部分依據「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」、「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，依計畫自償率及地方政府財政級次給予非自償性經費補助，至於計畫用地費及自償性經費則由地方政府自籌。其中自償性經費於可行性研究或綜合規劃報告都有規劃財源，並藉由成立基金方式，透過車站及沿線周邊土地開發、增額稅收、增額容積等方式因應。