前文建會主委鄭淑敏77歲辭世 文化部長史哲表達哀悼

中颱杜蘇芮襲台，昨（26）日氣象局公布各縣市停班停課的狀況。一名網友表示周遭都是在台中和彰化長大的朋友，發現從以前就很少放過颱風假，颱風再強放假的都不是台中和彰化，上次放颱風假已經久到想不起來了，於是想問問，「台中彰化是不是真的很難放假啊？」，引起不少網友熱烈討論。

2023-07-27 14:40