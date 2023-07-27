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前文建會主委鄭淑敏77歲辭世 文化部長史哲表達哀悼

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
前文建會主委鄭淑敏。聯合報系資料照片
前文建會主委鄭淑敏。聯合報系資料照片

行政院文化建設委員會前主委鄭淑敏於昨日辭世，享壽77歲。文化部長史哲聞訊表達哀悼，他表示，前主委鄭淑敏為提升台灣文化藝術環境、台灣文化資產保存、傳統藝術發展等奠定良好基石，文化部對其推動台灣文化事務的熱忱與付出，致上敬意。

鄭淑敏自1994年12月至1996年6月間擔任行政院文化建設委員會主任委員（文化部前身），任職期間成立國家文化藝術基金會，並積極推動籌設「文化資產保存研究中心計畫」及「傳統藝術中心計畫」。

文化部表示，感念其對於獎勵文化藝術事業及營造有利文化藝術工作的展演環境，以及推動民間藝術保存、促進國際文化交流、瞭解地方文化建設狀況與推廣社區營造、文資保存、傳統藝術傳承等事務的付出。

文化部 文化資產

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