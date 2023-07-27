杜蘇芮颱風影響8路段預警封閉 花東3路段坍方估明搶通

杜蘇芮颱風來襲，交通部公路總局截至今天晚間持續預警性封閉8處路段，另外，台東縣海端鄉台20線坍方阻斷通行，預計明天下午2點開放通行；花蓮縣秀林鄉台8線多處坍方落石，預計明天上午8點陸續評估開放通行；台東縣太麻里鄉台9線邊坡落石，調撥北上車道雙向通行，預計明天下午3點恢復正常通行。

公路總局表示，台東縣海端鄉台20線171K+500~180K+675（利稻至霧鹿）坍方阻斷通行，預計明天下午2點開放通行；花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500（金馬隧道至太魯閣口）路段多處坍方落石，162K+200、179K+500（溪畔路段）量體較多，預估168K~184k（天祥至太魯閣）明天上午8點開放通行，120K+500~168K（金馬隧道至天祥）視風雨及搶修情形評估開放通行；台東縣太麻里鄉台9線398K+600~400K+050（多良路段）邊坡落石，調撥北上車道雙向通行，預計明天下午3點恢復正常通行。

公路總局指出，截至今天晚間6點半，持續預警性封閉路段包括，台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~198K+500（梅山口至初來），其中149K~171K+500(向陽至利稻)預計明天上午7點開放通行，180K+675~198K+500（霧鹿至初來）預計明天下午2點開放通行，105K~149K(梅山口至向陽)預計明天傍晚5點開放通行。

花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K（豐南路段至北源路段）、花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K+500（卓溪至南安路段）、花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K+400（東富至豐濱）、花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至120K+500（合歡派出所前至金馬隧道東口），視風雨情況開放通行。

高雄市桃源區台20線93K~98K+700（勤和至復興）、高雄市那瑪夏區台29線11K~23K（那瑪夏至五里埔臨時便道），預計明天中午12點開放通行；屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K（德文路口至神山路段），預計明天上午8點開放通行。