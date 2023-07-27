快訊

不斷更新／風雨越晚越強！澎湖、高雄1區明停班課 全台28日停班停課一覽

杜蘇芮颱風影響8路段預警封閉 花東3路段坍方估明搶通

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
杜蘇芮颱風持續夾帶雨勢侵襲台東地區，台9線南迴公路399公里南下邊坡大面積落石坍方。圖／讀者提供
杜蘇芮颱風持續夾帶雨勢侵襲台東地區，台9線南迴公路399公里南下邊坡大面積落石坍方。圖／讀者提供

杜蘇芮颱風來襲，交通部公路總局截至今天晚間持續預警性封閉8處路段，另外，台東縣海端鄉台20線坍方阻斷通行，預計明天下午2點開放通行；花蓮縣秀林鄉台8線多處坍方落石，預計明天上午8點陸續評估開放通行；台東縣太麻里鄉台9線邊坡落石，調撥北上車道雙向通行，預計明天下午3點恢復正常通行。

公路總局表示，台東縣海端鄉台20線171K+500~180K+675（利稻至霧鹿）坍方阻斷通行，預計明天下午2點開放通行；花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500（金馬隧道至太魯閣口）路段多處坍方落石，162K+200、179K+500（溪畔路段）量體較多，預估168K~184k（天祥至太魯閣）明天上午8點開放通行，120K+500~168K（金馬隧道至天祥）視風雨及搶修情形評估開放通行；台東縣太麻里鄉台9線398K+600~400K+050（多良路段）邊坡落石，調撥北上車道雙向通行，預計明天下午3點恢復正常通行。

公路總局指出，截至今天晚間6點半，持續預警性封閉路段包括，台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~198K+500（梅山口至初來），其中149K~171K+500(向陽至利稻)預計明天上午7點開放通行，180K+675~198K+500（霧鹿至初來）預計明天下午2點開放通行，105K~149K(梅山口至向陽)預計明天傍晚5點開放通行。

花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K（豐南路段至北源路段）、花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K+500（卓溪至南安路段）、花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K+400（東富至豐濱）、花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至120K+500（合歡派出所前至金馬隧道東口），視風雨情況開放通行。

高雄市桃源區台20線93K~98K+700（勤和至復興）、高雄市那瑪夏區台29線11K~23K（那瑪夏至五里埔臨時便道），預計明天中午12點開放通行；屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K（德文路口至神山路段），預計明天上午8點開放通行。

台東 花蓮 落石

延伸閱讀

中颱杜蘇芮挾7級風來襲 金門凌晨2000多家戶停電

杜蘇芮颱風來襲…高雄蚵仔寮古厝倒塌 弱勢母子躲過一劫

颱風杜蘇芮速度加快 南部晚間防強風豪雨

中颱杜蘇芮襲台原地打轉 西半部續警戒

相關新聞

為什麼韓國人拍照愛比各種「愛心」？ 愛心手勢由來曝光

手指愛心、臉頰愛心、咬愛心⋯⋯，時下最流行的拍照手勢浪潮，來自韓國特殊的演藝與社會文化。但為什麼是「愛心」？又為什麼變化層出不窮？

台中彰化難放颱風假？ 部落客曝「這縣市」10年僅放11天

中颱杜蘇芮襲台，昨（26）日氣象局公布各縣市停班停課的狀況。一名網友表示周遭都是在台中和彰化長大的朋友，發現從以前就很少放過颱風假，颱風再強放假的都不是台中和彰化，上次放颱風假已經久到想不起來了，於是想問問，「台中彰化是不是真的很難放假啊？」，引起不少網友熱烈討論。

熱浪加空污 研究：死於心臟病風險大增

熱壓力會讓人更耗能，加上空氣污染恐讓人致命。

人口的快速老化 台灣需要更創新的長照政策

為了因應人口的快速老化，政府推出各項長期照護政策，其中使用最為廣泛的就是長照2.0措施。

杜蘇芮颱風豪雨後 飲用水要這樣處理才安全

杜蘇芮颱風來襲，部分地區可能因強降雨，造成自來水水源濁度偏高，環保署呼籲，民眾應特別注意飲用水衛生，自來水要煮沸後再飲用...

網友曬1圖「杜蘇芮完美閃過彰化」 在地人自嘲：無聊到連颱風都沒興趣

中颱杜蘇芮來襲，南部及東半部地區首當其衝，台中以南也都被納入陸上颱風警報區域。不過根據昨（26日）一名網友在Dcard發出的雷達迴波圖顯示，台灣本島僅彰化正上方「空空如也」，彰化人也自嘲「我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦