影／第六號颱風卡努最快明生成 不排除與杜蘇芮雙颱共存

中颱杜蘇芮暴風圈籠罩雲林以南、東南部及澎湖，中央氣象局指出，今傍晚至深夜颱風離台灣最近，東半部降雨持續外，中南部風雨增大，澎湖風雨也轉強，深夜颱風逐漸進入台灣海峽南部，明晨至上午隨著颱風登陸中國大陸，台灣下午雨勢整體趨緩，最快明下午解除海、陸警。另，第六號颱風卡努最快明下午生成，不排除雙颱共存。

中央氣象局預報員朱美霖表示，今晚杜蘇芮通過台灣海峽南部，預估明天清晨到上午在金門附近，於中國大陸沿岸登陸。

目前氣象局持續針對苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖、金門，列為陸上警戒區域；另持續針對台灣東南部海面、台灣海峽、巴士海峽、東沙島海面、台灣北部海面，列為海上警戒區域。

就雨量觀測看來，截至今天下午5時10分，屏東縣、花蓮縣、台東縣雨量明顯，達大豪雨等級，隨著颱風逐漸進入台灣海峽南部，南部雨勢快速增大，東南部、屏東一帶山區，也出現短延時強降雨。

朱美霖表示，今天傍晚到明天清晨，花東地區、南部地區留意雨勢，隨著明天清晨到上午，颱風進入中國沿岸陸地，減弱速度會更快速。

她也提醒，明日金門及澎湖有12至14級強陣風，基隆北海岸、彰化以南、宜蘭沿海空曠地區亦有8至10級強陣風。

7月25日0時至27日17時，出現較大陣風區域如下蘭嶼、大武、彭佳嶼10級；出現較大累積雨量如下，花蓮縣富里857.5毫米，台東縣利嘉林道777毫米，屏東縣大漢山771毫米，宜蘭縣太平山448毫米，高雄市南天池397.5毫米，南投縣小奇萊342毫米，台中市南湖圈谷319毫米，新北市福山243.5毫米。