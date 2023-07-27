因應杜蘇芮颱風 中華郵政提供延繳保費、房貸寬限期

因應杜蘇芮颱風來襲，中華郵政公司宣布，針對保險及房貸戶提供放寬及快速理賠，並寬延繳納保險費與新增保單借款免息；受災房貸戶還可申請1年寬限期只付利息免還本金等措施。

中華郵政指出，因颱風不幸罹難的保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，即可於郵局先行領取基本保額理賠款；因風災受傷的保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型醫療給付。申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補齊。

中華郵政表示，自災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間；自本次災害發生日起3個月內，受災保戶可申請新增保單借款3個月免息；另外，保險單如有毀損，可免費補發保險單。

另外，中華郵政也說，自災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為20萬元至50萬元。