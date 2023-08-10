太久沒出國！行李箱輪子裂開碎滿地好尷尬 網推一妙招完美解決

【文：武美齡】

許多民眾近期出國旅遊，卻發現久未使用的行李箱一出門，竟散落了一地輪胎黑碎屑，當下尷尬不已，網友分享一高招免解決困擾，只要用上家家都有的這一物就能解決。

你只注重行李箱外表看起來美不美、時不時尚？其實輪子才是整個行李箱的靈魂，若是輪子卡卡、不順，或是使用年份過長而脆化碎裂，可能會毀了整趟旅行的好心情和行程順暢度。

此外，也有民眾在家「試拉」行李箱時明明輪子就完好如初，但裝進物品增加重量，並外出實際與外界路面接觸後，輪子才突然出現碎裂掉屑的現象，提醒即將出國旅行的民眾們應多加注意。

日前，就有網友在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享在旅行時行李箱輪胎破裂的即時應對方法，受到網友好評熱議。

原PO分享：「太久沒出國，機場內看到不少行李箱輪子屍骸遍野，還好我的撐到目的地才微爆開，可是掉到滿地屑屑很難搞……」，遇到這種尷尬的困擾，不但輪胎屑掉滿地又髒又難清，也讓人非常尷尬，後來這位網友使出一招當下解決了這困境。

靈機一動的原PO表示：「隨手拿Glad保鮮膜包住，那就不用擦又不怕髒，回台維修後現在也是醬包著收到櫃子裡」，貼文一出引起廣大網友大讚根本是生活智慧王，另有網友分享「用膠帶」也可以達到同樣功效，更有其他專業建議紛紛出爐。

如何判斷行李箱的輪子是否快壞了？

前行李箱銷售員：「如果一直都沒有使用，幾個月要拿出來推一推，擠壓出PU裡的空氣，輪子壽命會更長一點，一直放著不用氧化速度會比較快，如果發現輪子有點反白就是快壞了，建議換掉再出門。」

替行李箱換輪子值得嗎？還是買新的划算？

「我在網路拍賣上買輪子換，400元內解決」、「我換四顆750元」、「我原廠換900元」、「四顆輪坊間專修店大約1000元搞定」。

「一個辦信用卡送的登機箱，換輪子1000元，我覺得不划算，所以直接買新的」、「我的換完比原本的還難推」。

若你想自己嘗試換行李輪胎，可以參考網友分享的DIY方式，女生也可以上手。

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