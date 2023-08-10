快訊

加薪了！華航獲利亮眼 全體員工9月調高基本薪資2000元

再開放陸客仍無台灣…外國客能救觀光？旅宿業者指「1原因」進不來

太久沒出國！行李箱輪子裂開碎滿地好尷尬 網推一妙招完美解決

聯合新聞網／ BabyHome
圖片來源／Photo Ac
圖片來源／Photo Ac

【文：武美齡】

許多民眾近期出國旅遊，卻發現久未使用的行李箱一出門，竟散落了一地輪胎黑碎屑，當下尷尬不已，網友分享一高招免解決困擾，只要用上家家都有的這一物就能解決。

你只注重行李箱外表看起來美不美、時不時尚？其實輪子才是整個行李箱的靈魂，若是輪子卡卡、不順，或是使用年份過長而脆化碎裂，可能會毀了整趟旅行的好心情和行程順暢度。

此外，也有民眾在家「試拉」行李箱時明明輪子就完好如初，但裝進物品增加重量，並外出實際與外界路面接觸後，輪子才突然出現碎裂掉屑的現象，提醒即將出國旅行的民眾們應多加注意。

日前，就有網友在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，分享在旅行時行李箱輪胎破裂的即時應對方法，受到網友好評熱議。

原PO分享：「太久沒出國，機場內看到不少行李箱輪子屍骸遍野，還好我的撐到目的地才微爆開，可是掉到滿地屑屑很難搞……」，遇到這種尷尬的困擾，不但輪胎屑掉滿地又髒又難清，也讓人非常尷尬，後來這位網友使出一招當下解決了這困境。

靈機一動的原PO表示：「隨手拿Glad保鮮膜包住，那就不用擦又不怕髒，回台維修後現在也是醬包著收到櫃子裡」，貼文一出引起廣大網友大讚根本是生活智慧王，另有網友分享「用膠帶」也可以達到同樣功效，更有其他專業建議紛紛出爐。

如何判斷行李箱的輪子是否快壞了？

前行李箱銷售員：「如果一直都沒有使用，幾個月要拿出來推一推，擠壓出PU裡的空氣，輪子壽命會更長一點，一直放著不用氧化速度會比較快，如果發現輪子有點反白就是快壞了，建議換掉再出門。」

替行李箱換輪子值得嗎？還是買新的划算？

「我在網路拍賣上買輪子換，400元內解決」、「我換四顆750元」、「我原廠換900元」、「四顆輪坊間專修店大約1000元搞定」。

「一個辦信用卡送的登機箱，換輪子1000元，我覺得不划算，所以直接買新的」、「我的換完比原本的還難推」。

若你想自己嘗試換行李輪胎，可以參考網友分享的DIY方式，女生也可以上手。

【延伸閱讀】

最好提早2～3小時到機場！暑假出國桃機曝出境「這時段」人潮最多

親子出國潮爆發！不想機場人擠人，「3招打通關」速達登機口

行李箱 出國旅遊

延伸閱讀

出國玩小心行李箱輪子裂開！ 她一計妙招完美解決

赴日本爆買「色色玩具」！妹子過海關遇1狀況超崩潰：社死在機場裡

黃曉明帶6歲兒子現身機場　正面照曝光「好像baby」

實用NO.1！旅行必備超強大容量行李箱 出國血拼時髦又耐裝

相關新聞

酒駕死傷9年首度不減反升 台中暴增55%居全國之首

酒駕防制過去為交通執法一大重點，2014年起酒駕死傷人次逐年下降，平均每年約降2.7%至12.1%，但台灣酒駕防制社會關...

台灣虎航班機落地副機長失能送醫 運安會立案調查

網紅「型男機長瘋狂詹姆士」在YouTube直播爆料，台灣虎航7日一架從日本返台班機，落地桃園機場跑道時，副機長身體不適，...

男子成人展搖滾區手淫疑性成癮 醫：嚴重者無法上班

有民眾在臉書社團上傳影像，一位在成人展中坐在前排觀看AV女優展演的男性，以外套遮擋，將手伸入褲襠微幅擺盪，疑似在手淫。醫...

30多歲女玩水染「食腦變形蟲」死亡 夏日戲水常見感染曝光

衛福部疾管署昨發布，我國出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，為一名北部30多歲女性，因感染福氏內格里阿米巴原蟲，引發腦...

遭討752萬溢領防疫津貼 北市聯醫工會酸辛苦防疫是「功德」

衛福部向北市聯醫和平院區追繳已領取防疫津貼752萬元，工會與和平院區醫療人員今齊聚醫院前，批醫事司和疾管署互踢皮球，要求...

食腦蟲致死率高達97% 台大醫曝1款藥可治「台灣目前無庫存」

新北市一名30多歲年輕女性，赴親水設施戲水後，產生發燒、頭痛、噁心嘔吐、意識模糊、抽筋等症狀，一週後死亡，檢體結果證實感...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦