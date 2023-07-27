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最新民調／賴清德居第一、柯文哲落後1百分點緊咬 侯友宜小幅回升

最新風雨預測出爐 5縣市明達颱風假標準　

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中颱杜蘇芮暴風圈籠罩，今下午起到晚間，颱風最接近台灣，東半部強勁雨勢持續，南部雨勢漸增，連同澎湖晚間轉趨明顯。示意圖。圖／本報資料照片
中颱杜蘇芮暴風圈籠罩，今下午起到晚間，颱風最接近台灣，東半部強勁雨勢持續，南部雨勢漸增，連同澎湖晚間轉趨明顯。示意圖。圖／本報資料照片

中颱杜蘇芮暴風圈籠罩，今下午起到晚間，颱風最接近台灣，東半部強勁雨勢持續，南部雨勢漸增，連同澎湖晚間轉趨明顯。中央氣象局風力預測明日早上八點的風力預測，台南、高雄、屏東、恆春半島、金門、澎湖仍有十級強陣風；換言之，達颱風假標準。

明晨杜蘇芮登陸福建，明天上午台灣本島有機會解除陸警，下午金門才有機會脫離暴風圈，海、陸警估在明天下午同步解除。

中央氣象局預報員黃恩鴻指出，據目前預估到明日早上8時風力預測，台南、高雄、屏東、恆春半島、金門、澎湖都仍有十級強陣風。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

停班停課 颱風假 金門

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