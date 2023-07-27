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醃漬蔬菜全台稽查 53件檢驗不合格開罰

中央社／ 台北27日電

衛福部食藥署針對市場攤販、超市、農產行等販售場所啟動「醃漬蔬菜稽查專案」，查核285家，抽驗544件產品，53件產品被檢出漂白劑或防腐劑超標，均已由地方政府衛生局依法裁處。

醃漬蔬菜是以蔬菜為主原料，利用鹽、糖或合法的食品添加物醃漬貯存，經直接發酵、加工、熟成，延長保存期限、增加風味，作為料理或佐菜食用，部份業者會使用防腐劑或漂白劑為防止腐敗變質及褐變。

衛生福利部食品藥物管理署啟動醃漬蔬菜販售業抽驗暨稽查專案，今天發布新聞稿說明結果指出，全台共計稽查285家，其中19家因食品未離地放置或販售場所環境衛生不佳等GHP（食品良好衛生規範準則）缺失，皆已限期改善完成。

這次抽驗544件產品，其中53件產品被檢出漂白劑或防腐劑不合格，遍及各縣市，從傳統市場、超市和攤商都有，主要違規情形為二氧化硫、苯甲酸超標，由地方政府衛生局視情節輕重，依法各裁處新台幣3萬或5萬元。

食藥署提醒，民眾選購醃漬蔬菜產品時，應選擇信譽良好的廠商及注意是否標示明確，以保障食用安全衛生，詳細醃漬蔬菜違規業者和品項，可到食藥署官方網站查詢。

衛生局 食藥署 防腐劑

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