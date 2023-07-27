杜蘇芮颱風豪雨後 飲用水要這樣處理才安全

杜蘇芮颱風來襲，部分地區可能因強降雨，造成自來水水源濁度偏高，環保署呼籲，民眾應特別注意飲用水衛生，自來水要煮沸後再飲用。

環保署表示，受到颱風豪雨影響，自來水水源濁度往往偏高，自來水公司為飲用水安全，所以處理時需使用較多藥劑量，處理過程雖然可能造成消毒水味道較濃，但對人體並無影響，仍可以安心飲用；民眾如果要去除消毒水味道，可將自來水先放置約半天時間，經過煮沸後再掀蓋續煮3分鐘以上，即可減低消毒水味。另外遇停水後恢復供水時，可先打開水龍頭，讓自來水流出並收集作為沖洗馬桶用，以節省水資源；待數分鐘再取用煮沸。

環保署表示，颱風來襲前民眾可預儲乾淨飲用水(自來水)使用，若是自行引用山泉水、井水等簡易自來水用戶，也要先行消毒或煮沸後再飲用。該署同時也已函請各縣（市）環保局將加強災後飲用水水質抽驗工作，確保飲用水安全及品質。