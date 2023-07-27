杜蘇芮逼近中 10縣市豪雨特報

杜蘇芮颱風逼近中，中央氣象局指出，今下午起到晚間，颱風最接近台灣，東半部強勁雨勢持續，南部雨勢漸增，連同澎湖晚間轉趨明顯。

氣象局下午3時35分發布10縣市豪雨特報， 指出受颱風及外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日花蓮縣地區及臺東縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨；台東縣、恆春半島地區及宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。

台中市、高雄市、南投縣山區及宜蘭縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，新北、基隆、台南及高雄地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。影響時間從下午至晚上。

此外並有陸上強風特報，桃園以北、東北部、東南部、南部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、金門、澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，尤其基隆北海岸及高屏沿海易有10至11級強陣風，桃園以北地區及臺北盆地亦有較強陣風，明(28)日金門及澎湖有12至14級強陣風，基隆北海岸、彰化以南、宜蘭沿海空曠地區亦有8至10級強陣風，氣象局呼籲民眾注意。

影響區域包括基隆北海岸、新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣、金門地區、馬祖地區。影響時間從今天下午至明天下午。