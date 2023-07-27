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走生命最後一哩路 非癌末患者也能選擇安寧療護

中央社／ 台北27日電

當時百般掙扎下選擇安寧療護，陪伴生病家人走完生命最後一哩路，家屬李小姐不諱言最難是轉念，如今已逝家人最後笑容是她前行最大動力。其實現在非癌末病人也能選擇安寧善終。

生命終了，好好說再見是人生課題，尤其面對生病家人。台大醫院副院長高嘉宏今天在「台大醫院安寧緩和療護-全人醫療的具體實踐」記者會指出，安寧緩和療護確實對臨終病人在身心靈方面，都有很好幫助，特別是對家屬的心靈撫慰，也扮演重要角色。

台大醫院家庭醫學部1995年成立全國第一個緩和醫療病房，並於隔年開始推動居家安寧照護，把家庭醫學連續性與周全性的照護理念，延伸到社區的末期病人。此外，2005年起在院內打造安寧共同照護模式，提供各病房的末期病人及家屬安寧緩和療護服務，目前累計約2500名共同照護病人。

事實上，就算是非癌症末期病人也可以得到安寧緩和療護的照顧。台大醫院家庭醫學部教授蔡兆勳會後接受媒體聯訪指出，健保於2022年再度放寬給付對象，目前包括末期衰弱老年病人、骨髓增生不良，以及「病人自主權利法」規範的5種臨床條件病人，包括末期病人、不可逆轉之昏迷、永久植物人、極重度失智、或其他疾病痛苦難以承受、無法治癒且無其他合適醫療解決方法的疾病，例如泡泡龍症、漸凍人等。

家庭醫學部主任程劭儀強調，當病人被診斷出癌症，往往心裡就會立刻充滿恐懼、焦慮等情緒，以安寧的角度，這時就應該介入安撫病人，並隨著病情進展，需要安寧的比重逐步增加；呼籲大家不要排斥或害怕，真正品質好的安寧療護，應該從診斷出疾病開始。

個案家屬李小姐5年前在台大安寧療護團隊支持下，陪伴家人走向生命終了，今天特地現身分享這段心路歷程。她說，當初聽到醫師建議可以考慮安寧療護，她並沒有意會到醫師言下之意，其實是家人所剩時日不多。

她掙扎著要不要選擇安寧療護，尤其過去8度緊急住院，最後都能安然出院回家，若選擇安寧病房會不會就能回家了，更掙扎要不要告訴生病的家人真相。

「還好你有告訴我。」回想起生病家人聽完後的反應，李小姐語氣中帶著一絲釋然的顫抖，慶幸自己當時鼓起勇氣，才能做好心理準備一起面對，記憶中已逝家人的微笑，成為她能夠繼續前行的動力。

她不諱言，最難克服就是「放手」，即便已經住進安寧病房，心裡還是難免浮現是不是可以多做點什麼的念頭，過程中醫護不斷勸慰她冷靜、要努力改變思維，重點是讓生病家人舒適而不是治療。

家人 台大醫院 醫學

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