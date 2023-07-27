113年健保總額 健保會9月20日舉行協商會議

據國發會公布，113年度健保總額總預算金額上下限介於新台幣8581億元至8755億元，將據行政院核定的年度醫療給付費用總額範圍及政策目標，預計9月20日舉行總額協商會議並協議擬定明年度總額。

全民健康保險法明訂實施總額支付制度，每年協定下一年度醫療給付費用總額，考量物價上漲、人口老化等因素，113年度全民健康保險醫療給付費用總額成長率已於7月17日經國發會通過，成長率上下限為2.621%至4.7%，上限創4年新高。

衛生福利部社會保險司長劉玉娟今天中午於記者會說明健保總額預算與近年健保總額歷年成長狀況。她說，統計民國105至112年總額從6000多億元到8000多億元，累積成長35%，共增加約2169億元，其中醫院總額更是成長37%。

健保署長石崇良表示，每年健保總額都是前瞻性預算，即使在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，仍會參考前幾年醫療費用使用情形，總額甚至存有非協商因素，以考量人口結構變化為例，台灣高齡人口越來越多，健保非常高比例是高齡人口使用，必須依據人口結構成長變動成本。

衛福部次長王必勝強調，健保安全準備金無虞，行政院主計總處於112年「撥補全民健康保險基金」項下核増240億元，113年「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」撥補200億元，統計至113年底安全準備金仍可維持1個月。