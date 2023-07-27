長者肺炎鏈球菌疫苗接種對象擬擴大 疾管署研議中

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎表示，疾管署今年將會調整肺炎鏈球菌施打建議，65歲以上長者都建議打一劑13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗，一年後再打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。疾管署發言人曾淑慧指出，目前正在研議將13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗納入公費。

李秉穎上午在台灣家庭醫學會記者會表示，疾管署將調整肺炎鏈球菌施打建議，所有65歲以上長者都建議打一劑13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗，一年後再打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，建立起免疫系統後續採加強劑的方式補足。

曾淑慧說，目前針對長者有23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）公費接種計畫，為2008年台塑企業捐贈、提供75歲以上長者接種，並在2018年疾管署署統籌採購納入常規疫苗實施，並於去年3月4日起擴大實施接種對象至71歲長者。

另外，她也說，2015年已將結合型疫苗（PCV13）列入幼兒常規接種項目，採2+1的3劑接種時程，在出生滿2個月、4個月及12-15個月，共接種3劑。

曾淑慧表示，目前有在研議將13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗納入長者公費，因為其效益較PPV23好，但PPV23涵蓋假數較多。

台塑企業創辦人王永慶、王永在先生透過「財團法人王詹樣社會福利慈善基金會」等，自2007 年至2017年分11年捐贈共111萬4 千餘劑的23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。