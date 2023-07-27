快訊

住一晚230萬！全球最貴飯店套房在賭城 網酸根本不值得

杜蘇芮10級暴風圈來襲 金門縣府宣布28日停止上班上課

快訊／江宏傑現身記者會宣布告贏福原愛 有利判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長者肺炎鏈球菌疫苗接種對象擬擴大 疾管署研議中

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧說明肺炎鏈球菌施打規劃。記者李青縈／攝影
疾管署發言人曾淑慧說明肺炎鏈球菌施打規劃。記者李青縈／攝影

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎表示，疾管署今年將會調整肺炎鏈球菌施打建議，65歲以上長者都建議打一劑13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗，一年後再打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。疾管署發言人曾淑慧指出，目前正在研議將13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗納入公費。

李秉穎上午在台灣家庭醫學會記者會表示，疾管署將調整肺炎鏈球菌施打建議，所有65歲以上長者都建議打一劑13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗，一年後再打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，建立起免疫系統後續採加強劑的方式補足。

曾淑慧說，目前針對長者有23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）公費接種計畫，為2008年台塑企業捐贈、提供75歲以上長者接種，並在2018年疾管署署統籌採購納入常規疫苗實施，並於去年3月4日起擴大實施接種對象至71歲長者。

另外，她也說，2015年已將結合型疫苗（PCV13）列入幼兒常規接種項目，採2+1的3劑接種時程，在出生滿2個月、4個月及12-15個月，共接種3劑。

曾淑慧表示，目前有在研議將13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗納入長者公費，因為其效益較PPV23好，但PPV23涵蓋假數較多。

台塑企業創辦人王永慶、王永在先生透過「財團法人王詹樣社會福利慈善基金會」等，自2007 年至2017年分11年捐贈共111萬4 千餘劑的23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗。

肺炎 疫苗 李秉穎

延伸閱讀

李秉穎：長輩公費打肺炎鏈球菌疫苗 擬改接種2劑

李秉穎：最快秋天 65歲以上擬免費打15價+23價肺鏈疫苗

9月COVID-19恐有小流行 李秉穎：可能再打1次疫苗

9月恐有新一波新冠疫情 李秉穎：今年可能還要再打疫苗

相關新聞

第6號颱風卡努最快深夜生成 何時發布海警氣象局回應了

中颱杜蘇芮持續影響台灣，不過菲律賓東方另有一熱帶低氣壓，中央氣象局指出，最快深夜有機會成第6號颱風卡努，不排除發布颱風警...

可抗發炎?食藥署:「魔鬼爪葉」得加註「孕婦禁用」警語

衛福部食藥署今公告，將針對「魔鬼爪葉」等8項食品原料的使用限制及標示規定草案。「魔鬼爪葉」目前並不常見於市面，但其實開放使用已久，食藥署副署長林金富表示，魔鬼爪葉於10多年前即開放，當初申請當作茶葉用途，供沖泡使用，但需有警語提醒，胃潰瘍、十二指腸潰瘍、孕婦應避免食用。

台中彰化難放颱風假？ 部落客曝「這縣市」10年僅放11天

中颱杜蘇芮襲台，昨（26）日氣象局公布各縣市停班停課的狀況。一名網友表示周遭都是在台中和彰化長大的朋友，發現從以前就很少放過颱風假，颱風再強放假的都不是台中和彰化，上次放颱風假已經久到想不起來了，於是想問問，「台中彰化是不是真的很難放假啊？」，引起不少網友熱烈討論。

熱浪加空污 研究：死於心臟病風險大增

熱壓力會讓人更耗能，加上空氣污染恐讓人致命。

人口的快速老化 台灣需要更創新的長照政策

為了因應人口的快速老化，政府推出各項長期照護政策，其中使用最為廣泛的就是長照2.0措施。

網友曬1圖「杜蘇芮完美閃過彰化」 在地人自嘲：無聊到連颱風都沒興趣

中颱杜蘇芮來襲，南部及東半部地區首當其衝，台中以南也都被納入陸上颱風警報區域。不過根據昨（26日）一名網友在Dcard發出的雷達迴波圖顯示，台灣本島僅彰化正上方「空空如也」，彰化人也自嘲「我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦