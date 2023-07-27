清冠一號帶動就診 健保挹注解中醫點值衝擊

因應COVID-19疫情，清冠一號帶動就診量，中醫服務量明顯高過過去同期，點值大幅下降，達動支標準，健保挹注緩解醫療點值降幅衝擊，但醫院、基層及牙醫評估均未達動支條件。

健保總額是前瞻性預算，前1年就定好次年支出醫療費用總額，為因應突發事故造成非預期就醫爆量，使點值下降幅度過大、影響院所，健保署每年也編列調節非預期風險及其他非預期政策改變所需經費，只要符合動支條件，均可循程序向全民健康保險會提案討論。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天中午記者會說明健保總額預算及中醫健保點值調節。他說，非預期風險預備金動支有2大條件，第1是如有1季服務量高過去年同期5%、第2則為健保點值下降到0.9元以下，若2條件同時達標，即可動用非預期款補償。

台灣去年4月起面臨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的Omicron病毒來襲，石崇良說，這波疫情明顯比前2年波動劇烈，所以就醫人數產生變化，這就屬於非預期風險，當時台灣大量染疫民眾使用清冠一號醫療，雖清冠一號是由公務預算支付，但仍然帶動中醫就醫需求。

據健保署統計，中醫部門於111年第3、4季，因就醫人數成長近2成，導致點值下降幅度較大，已達2大動支條件，中醫界提案啟動申請，昨天健保會討論獲得通過，同意以補至108年同分區同季平均點值，上限補至0.9元，最低補至全國同季平均點值計算，合計挹注中醫新台幣3.1283億元。

挹注中醫3.12億元待衛福部長簽核，將儘速撥款。至於疫後醫院、基層、牙醫部門是否也可獲得非預期款補償，石崇良說，除了中醫以外，上述3大總額也於健保會上一併評估，但均未達動支條件，後續將持續關注各總額112年各季點值狀況，如達預算動支條件，將向健保會提案，爭取經費挹注。