第6號颱風卡努最快深夜生成 何時發布海警氣象局回應了

中颱杜蘇芮持續影響台灣，不過菲律賓東方另有一熱帶低氣壓，中央氣象局指出，最快深夜有機會成第6號颱風卡努，不排除發布颱風警報；至於是否可能發布海警，氣象局表示，至少先成颱才能有進一步判斷，路徑不確定性範圍大，尚待觀察。

中央氣象局指出，第6號颱風卡努預計明天清晨生成，路徑往西北方向北上，下周二、三最接近台灣北部，若暴風圈較大，不排除發布颱風警報。

中央氣象局預報員黃恩鴻說，菲律賓東方另有一熱帶低氣壓，最快今天深夜有機會成為第6號颱風卡努，預估明天清晨成颱機率相對較高。

至於是否可能發布海上颱風警報，他說，目前仍言之過早，路徑不確定性範圍大，且颱風距離鵝鑾鼻東南東方2400公里，至少要先成颱，才有辦法進一步判斷。