聽新聞
test
0:00 / 0:00
第6號颱風卡努最快深夜生成 何時發布海警氣象局回應了
中颱杜蘇芮持續影響台灣，不過菲律賓東方另有一熱帶低氣壓，中央氣象局指出，最快深夜有機會成第6號颱風卡努，不排除發布颱風警報；至於是否可能發布海警，氣象局表示，至少先成颱才能有進一步判斷，路徑不確定性範圍大，尚待觀察。
中央氣象局指出，第6號颱風卡努預計明天清晨生成，路徑往西北方向北上，下周二、三最接近台灣北部，若暴風圈較大，不排除發布颱風警報。
中央氣象局預報員黃恩鴻說，菲律賓東方另有一熱帶低氣壓，最快今天深夜有機會成為第6號颱風卡努，預估明天清晨成颱機率相對較高。
至於是否可能發布海上颱風警報，他說，目前仍言之過早，路徑不確定性範圍大，且颱風距離鵝鑾鼻東南東方2400公里，至少要先成颱，才有辦法進一步判斷。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言