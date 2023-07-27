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新冠疫情來襲 中醫健保總額下半年符合2條件首拿預備金

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署長石崇良（左起）、衛福部次長王必勝及社保司長劉玉娟，說明健保總額首次非預期風險款補償。記者李青縈／攝影
健保署長石崇良（左起）、衛福部次長王必勝及社保司長劉玉娟，說明健保總額首次非預期風險款補償。記者李青縈／攝影

去年新冠疫情肆虐，帶動中醫就醫需求。健保署長石崇良表示，由於健保總額是前瞻性規劃，因此若是某一季服務量高於前一年同期5%，以及點值下降到0.9以下就可以啟動「非預期風險款補償」；健保會昨日討論通過啟動中醫總額補償，也是首次啟動預備金，回補中醫3.12億元。

石崇良說，健保總額預算是前瞻性規劃，會在前一年先訂定次年總額，例如現在已經在討論明年的醫療費用支出，但是預防隔年發生無法預期的狀況，健保也設計在「非預期爆量」狀況下會有補償。啟動補償有兩個條件，一個是某一季服務量高過去年同期5%，第二個是點值下降0.9元以下，就可以啟動非預期風險款補償。

石崇良指出，2022年的預算是在2021年編列，但是2022年因為有Omicron疫情，因此帶動國人使用中醫醫療，特別是清冠一號的因素。雖然清冠一號是用公務預算支付，但仍帶動中醫就醫需求增加，導致去年第三季、第四季就醫人數成長近兩成，也讓點值下降，因此符合條件，並且決定啟動首次回補機制，補償3.12億元。

石崇良說，由於健保結算有半年的時間落差，因此近期才結算去年醫療費用支出，除了中醫也有檢視其他牙醫、西醫基層、醫院醫療的總額並沒有達到動支條件。而昨日健保會通過的中醫動支補償，在衛福部長薛瑞元核定後會立刻撥款，時間不至於等太久。

另外，衛福部社保司長劉玉娟表示，2024年的健保總額成長率國發會日前已經通過，成長率為2.621%至4.7%；總預算為8581億至8,755億元。政府也有額外挹注費用，主計總處在去年撥補240億元，2024年也用疫後特別預算撥補200億元，因此明年底安全準備金仍可維持1個月。

衛福部次長王必勝也說，中央額外撥補是為了讓健保財務更加穩定，讓安全準備無虞。行政院長陳建仁日前曾說健保撥補200億元可以讓明年健保費率不調漲。

健保 中醫 石崇良

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