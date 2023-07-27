快訊

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

甜戀陳漢典！女星離婚1年PO親密照「給我滿滿安全感」

遊覽車禁兜售產品、旅行團責任險提高至250萬 即起上路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
旅行業責任保險賠償基礎採限額無過失責任，並調高意外死亡投保金額為250萬元至500萬元，即起上路。本報資料照片
旅行業責任保險賠償基礎採限額無過失責任，並調高意外死亡投保金額為250萬元至500萬元，即起上路。本報資料照片

疫後觀光復甦，但民眾參加旅行團常遇到導遊、業者在車上推銷產品。交通部觀光局修正「旅行業管理規則」，增訂旅行業未經揭露於旅遊文件且未取得旅客同意，不得向旅客兜售或使第三人向旅客兜售物品，違者最高罰5萬元；另外，旅行業責任保險賠償基礎採限額無過失責任，並調高意外死亡投保金額為250萬元至500萬元，即起上路。

疫後出現民眾旅遊潮，但旅客參加國內外旅遊時，常發生業者於旅遊行程中安排未載明於旅遊文件的兜售物品行為，像是隨團服務人員擅自在遊覽車上兜售，或安排景區攤販上車向旅客兜售商品等，讓旅客有被強迫推銷的感覺，進而衍生消費糾紛。

觀光局公告修正「旅行業管理規則」，配合去年8月公告簡易型一日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項，旅遊業者若要安排導遊、景區攤販於遊覽車兜售商品，需取得旅客同意，如簽署同意書、約定於旅遊定型化契約書等；未經揭露於旅遊文件且未取得旅客同意，向旅客兜售或使第三人向旅客兜售物品者，可開罰1萬至5萬元。

觀光局表示，「旅行業管理規則」修正規定也禁止旅行業者向旅客收取中途離隊之離團費用，或其他索取額外不當費用；未依約定辦妥簽證、機位或住宿，即帶團出國者；違反交易誠信原則；非舉辦旅遊，而假藉其他名義向不特定人收取款項或資金；未於販售機票上記載旅客姓名；未於訂購旅遊行程文件明確記載旅客出發日期等。

此次「旅行業管理規則」修正也新增旅行業業務項目，允許其與保險業合作推廣旅遊相關保險商品，且可代收保險費；旅行業責任保險賠償基礎採限額無過失責任，且意外死亡投保金額從每人200萬元調高為最低250萬元、最高500萬元，因意外事故所致體傷醫療費用從每人10萬元調整最低10萬元，最高20萬元。

另外，無意經營旅行業務需繳回旅行業執照及領回旅行業保證金；外國旅行業在我國設置代表人及辦公處所地址有異動應先向觀光局申請核准等。

保險 觀光局

延伸閱讀

杜蘇芮影響 高雄市觀光局：旗津風箏節順延1周舉辦

暑期景區預約難 陸嚴打黃牛囤票

搶錢？保命？暑期遊薪酬翻倍 「烤」驗北京導遊

疑開車不熟路況！他逆向行駛迎面撞遊覽車 車流一度回堵

相關新聞

可抗發炎?食藥署:「魔鬼爪葉」得加註「孕婦禁用」警語

衛福部食藥署今公告，將針對魔鬼爪葉等8項食品原料的使用限制及標示規定草案。「魔鬼抓葉」目前並不常見於市面，但其實開放使用...

杜蘇芮路徑為何擺動 吳聖宇：撞呂宋島+雙眼牆造成

針對杜蘇芮颱風的雙眼牆現象，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，從昨晚開始杜蘇芮颱風逐漸...

李秉穎：最快秋天 65歲以上擬免費打15價+23價肺鏈疫苗

新冠疫情後，長者感染肺炎的比例增加，過去台灣每年約有一萬多人因肺炎死亡，社區型肺炎中有23％的致病菌都是肺炎鏈球菌，長庚...

網友曬1圖「杜蘇芮完美閃過彰化」 在地人自嘲：無聊到連颱風都沒興趣

中颱杜蘇芮來襲，南部及東半部地區首當其衝，台中以南也都被納入陸上颱風警報區域。不過根據昨（26日）一名網友在Dcard發出的雷達迴波圖顯示，台灣本島僅彰化正上方「空空如也」，彰化人也自嘲「我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」。

遊覽車禁兜售產品、旅行團責任險提高至250萬 即起上路

疫後觀光復甦，但民眾參加旅行團常遇到導遊、業者在車上推銷產品。交通部觀光局修正「旅行業管理規則」，增訂旅行業未經揭露於旅...

「兩岸密使」中視前董座鄭淑敏跌倒猝逝 9招長者防跌保命

78歲的中視前董事長、文建會前主委鄭淑敏，26日凌晨在美國華盛頓家中摔倒，傷及頭部，急救無效失去生命跡象，資深媒體人周玉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦