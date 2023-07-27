可抗發炎?食藥署:「魔鬼爪葉」得加註「孕婦禁用」警語

衛福部食藥署今公告，將針對魔鬼爪葉等8項食品原料的使用限制及標示規定草案。「魔鬼抓葉」目前並不常見於市面，但其實開放使用已久。食藥署副署長林金富表示，魔鬼爪葉開放是在10多年前，當初申請是用來當作「泡茶」的茶葉用途，不過也有警語提醒，胃潰瘍、十二指腸潰瘍、孕婦都應該避免食用；本次修法是為了完備食品原料的管理。

食藥署今預告訂定「食品原料魔鬼爪(Harpagophytum procumbens)葉之使用限制及標示規定」等8項草案，預告評論期自預告日的次日起共60日，蒐集各界意見。

林金富表示，魔鬼爪葉的開放相當久遠，甚至是在食藥署成立以前就已開放國內使用，由於過去沒有食安法，本次公告的原料並未完成法制程序，例如魔鬼爪葉，乾燥後用於泡茶的食用用途，就應標註警語，「本產品副作用會刺激胃酸分泌，凡有胃潰瘍、十二指腸潰瘍、心悸、胃酸過多、膽結石患者及孕婦忌食。請勿與抗生素、消炎藥、抗凝血劑同時食用。」

魔鬼爪根、葉使用於國內的量體相當少，根據維基百科資料顯示，魔鬼爪為非洲南部的植物，植物本身、萃取物被認為可用於治療肌肉、關節等多種發炎疼痛，但該植物療法，並未有公認的臨床證據證明其功效。

林金富表示，魔鬼爪葉目前食藥署僅開放一般食品用途，國內並未有任何實證證明其功效，因此不得宣稱療效，稱作藥品。本次訂定的管理規範主要針對魔鬼爪葉、長柄菊、諾麗葉、燕子掌葉、(洋)車前子殼、南非醉茄萃取物、管花肉蓯蓉萃取物及甘蔗蠟萃取物等8項食品原料的使用限制及標示。食藥署也建置「食品原料整合查詢平臺」供消費者查詢。草案正式施行後，違規將可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。