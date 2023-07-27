快訊

杜蘇芮還沒走！「卡努」最快明升颱 日本氣象廳曝「最新路徑」：恐近北台灣

日本羽賽／連兩周拍下相同對手 戴資穎8強就位

甜戀陳漢典！女星離婚1年PO親密照「給我滿滿安全感」

可抗發炎?食藥署:「魔鬼爪葉」得加註「孕婦禁用」警語

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
林金富表示，魔鬼爪葉乾燥後用於泡茶的食用用途，但應標註警語。示意圖。本報資料照片
林金富表示，魔鬼爪葉乾燥後用於泡茶的食用用途，但應標註警語。示意圖。本報資料照片

衛福部食藥署今公告，將針對魔鬼爪葉等8項食品原料的使用限制及標示規定草案。「魔鬼抓葉」目前並不常見於市面，但其實開放使用已久。食藥署副署長林金富表示，魔鬼爪葉開放是在10多年前，當初申請是用來當作「泡茶」的茶葉用途，不過也有警語提醒，胃潰瘍、十二指腸潰瘍、孕婦都應該避免食用；本次修法是為了完備食品原料的管理。

食藥署今預告訂定「食品原料魔鬼爪(Harpagophytum procumbens)葉之使用限制及標示規定」等8項草案，預告評論期自預告日的次日起共60日，蒐集各界意見。

林金富表示，魔鬼爪葉的開放相當久遠，甚至是在食藥署成立以前就已開放國內使用，由於過去沒有食安法，本次公告的原料並未完成法制程序，例如魔鬼爪葉，乾燥後用於泡茶的食用用途，就應標註警語，「本產品副作用會刺激胃酸分泌，凡有胃潰瘍、十二指腸潰瘍、心悸、胃酸過多、膽結石患者及孕婦忌食。請勿與抗生素、消炎藥、抗凝血劑同時食用。」

魔鬼爪根、葉使用於國內的量體相當少，根據維基百科資料顯示，魔鬼爪為非洲南部的植物，植物本身、萃取物被認為可用於治療肌肉、關節等多種發炎疼痛，但該植物療法，並未有公認的臨床證據證明其功效。

林金富表示，魔鬼爪葉目前食藥署僅開放一般食品用途，國內並未有任何實證證明其功效，因此不得宣稱療效，稱作藥品。本次訂定的管理規範主要針對魔鬼爪葉、長柄菊、諾麗葉、燕子掌葉、(洋)車前子殼、南非醉茄萃取物、管花肉蓯蓉萃取物及甘蔗蠟萃取物等8項食品原料的使用限制及標示。食藥署也建置「食品原料整合查詢平臺」供消費者查詢。草案正式施行後，違規將可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

食藥署 孕婦 患者

延伸閱讀

大埔鐵板燒鱈魚「魚目混珠」遭罰 食藥署裁罰14家51萬

時隔2年！邊境再驗出瘦肉精違規 食藥署公布近3年統計

衛福部預告 增修26種農藥於81項作物殘留容許量

畜產會進口土耳其雞蛋檢出可能致癌物 遭攔127公噸

相關新聞

可抗發炎?食藥署:「魔鬼爪葉」得加註「孕婦禁用」警語

衛福部食藥署今公告，將針對魔鬼爪葉等8項食品原料的使用限制及標示規定草案。「魔鬼抓葉」目前並不常見於市面，但其實開放使用...

杜蘇芮路徑為何擺動 吳聖宇：撞呂宋島+雙眼牆造成

針對杜蘇芮颱風的雙眼牆現象，天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，從昨晚開始杜蘇芮颱風逐漸...

李秉穎：最快秋天 65歲以上擬免費打15價+23價肺鏈疫苗

新冠疫情後，長者感染肺炎的比例增加，過去台灣每年約有一萬多人因肺炎死亡，社區型肺炎中有23％的致病菌都是肺炎鏈球菌，長庚...

人口的快速老化 台灣需要更創新的長照政策

為了因應人口的快速老化，政府推出各項長期照護政策，其中使用最為廣泛的就是長照2.0措施。

網友曬1圖「杜蘇芮完美閃過彰化」 在地人自嘲：無聊到連颱風都沒興趣

中颱杜蘇芮來襲，南部及東半部地區首當其衝，台中以南也都被納入陸上颱風警報區域。不過根據昨（26日）一名網友在Dcard發出的雷達迴波圖顯示，台灣本島僅彰化正上方「空空如也」，彰化人也自嘲「我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」。

新冠疫情來襲 中醫健保總額下半年符合2條件首拿預備金

去年新冠疫情肆虐，帶動中醫就醫需求。健保署長石崇良表示，由於健保總額是前瞻性規劃，因此若是某一季服務量高於前一年同期5%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦