台大推安寧緩和照護 關心病友兼顧家屬

「病友離世不是單一的事，醫療團隊也要照顧病友家人的情緒！」台大醫院家醫科主任程劭儀27日分享台大推動的安寧緩和醫療成果說，團隊有醫生、社工、心理與宗教諮商，幫助病友與家屬。病友家屬李小姐說，在陪伴丈夫臨終過程，醫生、護士在治療與心理輔導都幫助丈夫走得沒痛苦，她心裡也比較過得去。

身心靈安寧治療

程劭儀表示，台大自1995年成立安寧緩和病房，1996年由家庭醫學部與護理部共同推動「居家安寧照護」，2005年透過「安寧共同照護模式」，提供各病房的末期病人及家屬安寧緩和療護的服務，至2022年家庭醫學部已累計照護約2500位共同照護的病人，加上安寧病房人數共約有5千人。

「團隊成員包括醫師、護理師、社工師、臨床心理師、宗教師、音樂及藝術治療師！」程劭儀說，末期病人及家屬身心靈的整體性照顧，不是勸對方放棄治療，更不是負面消極的照護，除了讓病友可以減少恐懼外，也讓病友有機會好好交代後事，對病友與家屬進行心理建設，甚至還有病友過世後的輔導，進行全方位照護。

走得比較安心

病友家屬李小姐分享說，她的丈夫是肝癌，過去在醫院掛了8次急診，最後一次進醫院還吐了很多血，原本心理沒有想要面對丈夫可能過世的問題，但後來還是決定掛安寧緩和照顧門診，因此碰到主治醫生蔡兆勳，當時蔡醫生也沒有多說話，只是語氣平緩的對她進行心理建設，讓她安心不少。

「我很怕丈夫這次住院就無法回家！」李小姐哽咽說，她心裡痛苦，但丈夫除了身體痛苦外，心理也有很多掛念，包括小孩等，很多事情夫妻倆與家庭並沒有勇氣面對，不過很慶幸他們願意跟醫生講出來時，醫生與護士都對他們照顧有加，也交代很多照顧的步驟、心理安慰，也讓她的丈夫走得沒有遺憾。

蔡兆勳表示，安寧照護需要建立在「尊重病人意願」的前提上，只要是末期病人，可能會面臨死亡狀況的都可以申請。另外，現在也有推動治癒性醫療與安寧緩和治療並行的服務，希望能讓病友的生活品質增加、減少病友家屬負擔。

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