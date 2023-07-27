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影／勞團批勞保年金給付過低 呼籲總統參選人表態
2024工鬥等勞團上午在行政院門口舉行「勞保年金給付過低 總統候選人應表態」記者會，依照勞保局統計，截至2022年底的最新統計，全國159萬領勞保年金的退休勞工中，有高達98萬，也就是61%的人，月領不到2萬，而更有17萬，等於超過10%的人，月領不到1萬。
但是若依據主計總處最新的家庭收支調查，2021年平均每人每月的消費支出金額，就已經需要23,513元，顯見目前勞保年金的給付金額，仍不足以支應勞工退休生活所需。2024工鬥透過本次記者會，向三位總統參選人呼籲，應該針對勞工退休保障不足和勞保改革，提出明確具體且能夠保障勞工退休基本生活的政策方案，來爭取我國近千萬勞工的支持。
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