李秉穎：最快秋天 65歲以上擬免費打15價+23價肺鏈疫苗

新冠疫情後，長者感染肺炎的比例增加，過去台灣每年約有一萬多人因肺炎死亡，社區型肺炎中有23％的致病菌都是肺炎鏈球菌，長庚醫院串連四大院區調查，發現感染肺炎鏈球菌的患者中以「血清型3」最難纏，且65歲以上且有共病者，感染血清型3致死率大增。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組ACIP召集人李秉穎說，疾管署今年將會調整肺炎鏈球菌施打建議，所有65歲以上長者都建議打一劑13價或15價結合型肺炎鏈球菌疫苗，一年後再打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，建立起免疫系統後續採加強劑的方式補足。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，肺炎鏈球菌對於長者的致命性高，主要是長者免疫力差，且共病多，尤其是有腎臟疾病、糖尿病、慢性肺病、感染HIV的患者，其中感染HIV的患者感染肺炎鏈球菌的風險是一般人的17倍，是所有共病族群中感染風險最高。

台灣家庭醫學會理事長黃信彰表示，防堵感染肺炎鏈球菌，最好的方法仍是接種疫苗，但肺炎鏈球菌的血清型有92種以上，其中有10多種引發侵襲性感染，肺炎鏈球菌疫苗雖然能協助防堵，唯獨「血清型3」肺炎鏈球菌最容易造成免疫逃脫，也成了醫界最頭痛的一種類型。

根據2016年到2020年，65歲以上肺炎鏈球菌感染患者排名感染的血清型，2018年位居第一位，2019年與2020年都還是位居第三位。台灣感染症醫學會理事長王復德表示，過去的調查顯示，接種13價肺炎鏈球菌疫苗，約有10％的患者，仍會感染血清型3肺炎鏈球菌。

台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會副秘書長王俊傑表示，目前已有新的15價肺炎鏈球菌疫苗問世，有助於降低感染肺炎鏈球菌引起的侵襲性感染。李秉穎表示，ACIP委員會日前已經調整今年長者疫苗接種建議，65歲以上長者都建議公費施打一劑13價或15價肺炎鏈球菌疫苗，一年後再施打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，目的是先建立免疫系統，一年後加強免疫反應。

李秉穎說，除了65歲以上長者以外，6歲到64歲免疫力功能差的民眾，也建議自費施打一劑13價或15價肺炎鏈球菌疫苗，一年後再施打23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，五年後再補強一劑23價多醣體疫苗；據悉，目前15價肺炎鏈球菌疫苗的價格與13價一致，自費價約為3800元。