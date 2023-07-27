農糧署首度與民間銀行合作 推「產銷履歷貸款專案」

中颱杜蘇芮來襲，南部及東半部地區首當其衝，台中以南也都被納入陸上颱風警報區域。不過根據昨（26日）一名網友在Dcard發出的雷達迴波圖顯示，台灣本島僅彰化正上方「空空如也」，彰化人也自嘲「我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」。

2023-07-27 09:12