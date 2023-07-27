農糧署首度與民間銀行合作 推「產銷履歷貸款專案」
農委會農糧署首度與玉山銀行合作，推出「產銷履歷貸款專案」，扶植產銷履歷農產品經營者永續經營、提升在地農產品附加價值，另藉由玉山銀行員工福利網開設產銷履歷農產品專區，以實際行動支持安心好食。
玉山銀行今年4月起，在員工福利網設置產銷履歷農產品專區，增加產銷履歷農友銷售通路，精選15家產銷履歷農產品經營者，其中農產品類別包含蔬菜、水果、蜂蜜及各項加工品，品項多元且豐富。為支持經營者用心生產並通過產銷履歷驗證，並將實際利潤回饋至經營者，無收取手續費，實質推廣上架安全、可追溯產銷履歷農產品。
農糧署表示，玉山銀行為鼓勵農產品經營者加入產銷履歷加工驗證行列，提供專屬「產銷履歷貸款專案」，支持農產品經營者順利轉型，並於全國設立專屬服務顧問協助貸款諮詢，同時結合農糧署輔導資源，協助農產品經營者通過驗證。
農糧署表示，產銷履歷農糧產品驗證面積7月已超過9萬公頃，希望能提升消費者對產銷履歷農產品認知度，鼓勵更多加工業者通過產銷履歷加工驗證，提供更多產銷履歷加工農產品選項，共同支持安心好食、扶植永續農企。
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