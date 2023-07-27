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9月COVID-19恐有小流行 李秉穎：可能再打1次疫苗

中央社／ 台北27日電

台灣COVID-19疫情第4波流行已過高峰，但台大醫師李秉穎今天提醒，9月進入秋冬恐有一波小流行，加上各藥廠正研發針對XBB變異病毒株疫苗，年底可能再打1次疫苗。

總統蔡英文25日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後取消下午行程，總統府昨天表示，在醫療團隊妥善照顧下，症狀已緩解。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，生病時如果太勞累，會使免疫系統相對低下，對於疾病復原有負面影響，建議蔡總統正常飲食，不要太操勞；有些人以為感冒時運動流汗會比較快，「這是錯誤觀念」，反而可能加重病情。

李秉穎說，最終COVID-19會逐漸感冒化，每個人都會得到感冒，不管打什麼疫苗都會感染，疫苗最大價值在於預防重症跟死亡。

不過，李秉穎表示，一旦感染，要注意儘量避免接觸高風險族群，如65歲以上長者、具潛在疾病者等，健康的人不用太擔心被傳染，現在已進入與病毒共存階段，戴好口罩、自主健康管理即可。

國內第4波COVID-19疫情過高峰，檢出病毒變異株部分，國內和國際上都以Omicron亞型變異株XBB占最大宗。李秉穎表示，正值暑假期間，學生群聚傳染風險較低，且天氣變熱也不利病毒生存，預估9月後可能再一波小流行。

他提到，包括BNT、莫德納、Novavax等藥廠都已啟動臨床試驗研發XBB疫苗，正在國外積極申請藥證，希望因應今年秋冬可能出現的另一波疫情。

至於國內疫苗接種規劃，李秉穎說，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）已有相關討論，但尚未決定建議施打對象是全民還是僅限高風險族群，未來若多家藥廠向台灣申請藥證，可能採標案形式，不會獨厚單一廠商，也避免生產不及，應該仍會維持公費接種。

李秉穎 疫苗 COVID-19

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