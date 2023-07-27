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影／貢寮福隆間路樹壓電車線恢復雙向通行 台鐵15車延誤影響千人

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
貢寮=福隆路樹壓電車線恢復雙向通行，15車延誤影響千人。圖／讀者提供
貢寮=福隆路樹壓電車線恢復雙向通行，15車延誤影響千人。圖／讀者提供

受到杜蘇芮颱風風雨影響，今天上午6點多，新北市貢寮福隆間東正線(K28+800)處路樹傾斜壓到電車線，經斷電搶修，移除路樹。台鐵局表示，上午9時13分搶修完畢，恢復雙線行車，影響15列，合計229分1100人。

台鐵局今天上午6點許獲報，貢寮福隆間東正線(K28+800)處有路樹傾斜壓到電車線，上午7時01分，雙溪到貢寮到福隆間東正線斷電封鎖。

台鐵人員發現，是一棵大型路樹被風吹倒，整個壓在電車線上，但土石沒有沖落，僅有路樹傾斜，上午9時13分搶修完畢，雙溪=貢寮=福隆間恢復雙線行車。

受到東正線斷電封鎖搶修，15列車誤點，合計影響229分、1100人。貢寮區公所人員也在現場協助後續路樹處理。

貢寮=福隆路樹壓電車線恢復雙向通行，15車延誤影響千人。圖／讀者提供
貢寮=福隆路樹壓電車線恢復雙向通行，15車延誤影響千人。圖／讀者提供
貢寮=福隆路樹壓電車線恢復雙向通行，15車延誤影響千人。圖／讀者提供
貢寮=福隆路樹壓電車線恢復雙向通行，15車延誤影響千人。圖／讀者提供

路樹 貢寮 福隆

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