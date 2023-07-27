網友曬1圖「杜蘇芮完美閃過彰化」 在地人自嘲：無聊到連颱風都沒興趣

中颱杜蘇芮來襲，南部及東半部地區首當其衝，台中以南也都被納入陸上颱風警報區域。不過根據昨（26日）一名網友在Dcard發出的雷達迴波圖顯示，台灣本島僅彰化正上方「空空如也」，彰化人也自嘲「我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」。

網友以「我大彰化做錯了什麼」為題發文，從雷達迴波圖上可見，除了彰化縣外一片空白外，台灣上方都被雲系籠罩，他傻眼寫道：「是不是有點誇張啊？直接缺一塊這樣。」

台灣本島僅彰化縣上方「空空如也」。圖擷自 Dcard

貼文也吸引不少來自彰化的網友留言：「我佛（八卦山大佛）在此，颱風豈敢入侵」、「從小到大不知道颱風是什麼」、「身為彰化人，我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」、「永遠記得國小有次放颱風假，結果外面無風無雨」。