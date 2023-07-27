網友曬1圖「杜蘇芮完美閃過彰化」 在地人自嘲：無聊到連颱風都沒興趣
中颱杜蘇芮來襲，南部及東半部地區首當其衝，台中以南也都被納入陸上颱風警報區域。不過根據昨（26日）一名網友在Dcard發出的雷達迴波圖顯示，台灣本島僅彰化正上方「空空如也」，彰化人也自嘲「我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」。
網友以「我大彰化做錯了什麼」為題發文，從雷達迴波圖上可見，除了彰化縣外一片空白外，台灣上方都被雲系籠罩，他傻眼寫道：「是不是有點誇張啊？直接缺一塊這樣。」
貼文也吸引不少來自彰化的網友留言：「我佛（八卦山大佛）在此，颱風豈敢入侵」、「從小到大不知道颱風是什麼」、「身為彰化人，我確定是彰化無聊到颱風都沒興趣」、「永遠記得國小有次放颱風假，結果外面無風無雨」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言