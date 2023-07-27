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杜蘇芮暴風圈觸陸、風雨明顯增強 氣象局：13縣市納陸警範圍

致災性超大豪雨！杜蘇芮今威脅最大 卡努颱風最快今晚生成

杜蘇芮颱風威脅增 10公路預警封閉 台鐵最新停駛概況一次查

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
受中度颱風杜蘇芮及其外圍環流影響，大台北、東半部及屏東地區有明顯雨勢，台南、高雄地區降雨也逐漸增加。東半部地區及恆春半島降雨持續，而隨著颱風行經至台灣西南方海面，南部地區及澎湖、金門風雨將明顯增強。記者胡經周／攝影
受中度颱風杜蘇芮及其外圍環流影響，大台北、東半部及屏東地區有明顯雨勢，台南、高雄地區降雨也逐漸增加。東半部地區及恆春半島降雨持續，而隨著颱風行經至台灣西南方海面，南部地區及澎湖、金門風雨將明顯增強。記者胡經周／攝影

因應杜蘇芮颱風侵台，公路總局昨已預警性封閉路段10處，台鐵局今天凌晨再度公布今天中午以前列車行駛概況。

●台鐵影響情形：

西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）上午10時以前正常行駛，10時以後新左營=潮州=枋寮停駛。

東部幹線（台北=花蓮=台東間）花蓮=台東間停駛，逆行（花蓮往台北方向）上午9時以前正常行駛，上午9時以後只行駛宜蘭=台北區間，順行（台北往花蓮方向）上午8時前行駛至花蓮，上午8時以後只行駛至宜蘭。

南迴線（枋寮=台東間）各級列車停駛。

各支線：平溪／深澳線：列車停駛。內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。

台鐵局說，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊，可洽：台鐵局官網（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip ），或台鐵局24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。各就近車站。

●公路總局道路預警封閉，相關道路通阻訊息：

預警性封閉路段10處：

1、高雄市桃源區與台東縣海端鄉台20線105K~198K+500（梅山口至初來路段），已實施預警性封閉，預計明天下午5時解除預警性封閉，其中149K~171K+500（向陽至利稻路段），預計明天上午7時開放，台20線171K+500~198K+500（利稻至初來）預計今天上午7時開放通行。

2、花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~120K+500（合歡派出所前至金馬隧道東口），已實施預警性封閉，預計明天上午8時解除預警性封閉。

3、花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K（豐南路段至北源路段），已實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

4、花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K+500（卓溪至南安路段），已實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

5、桃園市復興區與宜蘭縣大同鄉台7線47K+400~85K+500（巴陵至百韜橋），已實施預警性封閉，預計明天上午8時解除預警性封閉。

6、花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500（金馬隧道至太魯閣口），已預警性封閉，視風雨情況開放通行。

7、花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K+400（東富至豐濱），已預警性封閉，視風雨情況開放通行。

8、高雄市桃源區台20線93K至98K+700（勤和至復興），已實施預警性封閉，預計明天中午12時開放通行。

9、高雄市那瑪夏區台29線11K至23K（那瑪夏至五里埔臨時便道），已實施預警性封閉，預計明天中午開放通行。

10、屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K（文德路口至神山路段），已實施預警性封閉，預計明天上午8時開放通行。

道路災情部分，台東縣太麻里鄉台9線398K+600~400K+050（多良便道）邊坡落石，單線雙向通行，預計明天上午8時開放通行。

為維護用路人安全，公路總局說，將逐級提升警戒作業，依氣象局定量降水預報情資研判可能強降雨致災或實施管制路段，包含台8線（中橫公路太魯閣路段）、台9線（花蓮至南迴路段）、台9戊線、台11線（海岸公路）、台23線（東富公路）、台26線及台30線，實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。

公路總局說，持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要勿進入山區道路，注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規畫行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統（ http://168.thb.gov.tw ）及收聽警廣路況廣播。

花蓮 杜蘇芮颱風 台東

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