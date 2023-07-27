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健保點值低／護理師薪酸 去年至今上千人離職

聯合報／ 記者許政榆／台北報導

健保點值創新低，影響護理師職業困境持續惡化，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，近期健保點值下降，只會讓護理環境「雪上加霜」，護理人員薪資已經偏低，部分醫院高層恐會以財務緊繃，醫院收入減少為由，更難以替護理人員加薪。

近期護理師缺額嚴重，陳玉鳳表示，從去年至今，共一七二六名護理師離職，衛福部近日稱回流，「回流兩百人叫做回流嗎？」她最近赴台南某醫院就醫，發現缺人到「護理長自己下來跟門診」，醫師也透露，門診運作還算可以，但是病房護理師缺更嚴重，要住院很困難。

陳玉鳳引用日本護理學會資料，日本政府為留住護理人才，去年二至九月發給每位護理師防疫津貼，去年十月起，則透過國家健保發給護理人員每人每月一萬二千元日幣，接近加薪百分之三。且日本政府積極討論，創立專科護理師制度、檢討門診護病比、挹注資金擴充資訊設備、要求雇主制定相關預防措施反制病人或家屬騷擾等。

回到台灣，陳玉鳳表示，目前護理師起薪加上獎勵金，約在三萬二至三萬八千元，有的甚至不到三萬元，對比北部長照照服員，月薪高達五萬至七萬四千元，年薪可達九十萬元，「護理師有國家證照，卻領這樣的薪水」。

陳玉鳳呼籲，若要留住護理人才，醫院高層必須幫護理師加薪，以及遵守勞基法規定，否則「誰會願意留在這行業」？

陳玉鳳質疑，部分醫院高層稱健保點值降低，醫院收入也減少，難以替護理人員加薪，但醫院仍有其他業外收入，包括美食街、停車場，甚至許多醫院持續蓋新大樓，增加營運量能，但若不是護理人員輪班、加班，醫院根本也無法開病房收病人，增加其他業外收入。

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