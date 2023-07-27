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健保點值降恐衝擊就醫 三億補中醫總額

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
健保中醫總額不夠用 製表／元氣中心
健保中醫總額不夠用 製表／元氣中心

去年五月本土新冠疫情爆發，國人搶看中醫拿清冠一號或調理長新冠，健保署統計，中醫就醫人數較前一年成長百分之廿點六，申報醫療費用成長百分之十六點六，導致中醫總額不夠用、健保點值下降。中醫師認真付出，獲得的給付卻打折，衛福部健保會昨天同意動用調節非預期風險預備金撥款三點一二億元，彌補中醫總額不足。

「健保點值偏低。對於民眾就醫一定會有影響。」台大醫院癌醫中心醫院長楊志新說，國內醫療環境是尊重病人就醫的權益，不希望限制病人就醫，也認為不應該限制，但如果健保財務不足以支應醫院與醫護人員，醫院可能被迫限縮門診、限制病人人數，會影響必須就醫的民眾。

去年中醫就診增逾20%

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，疫情過後，不僅中醫，幾乎所有醫院就醫人數都增加，政府應整體考量健保點值降低的現況，不要讓醫院「做功德」。

衛福部健保署統計，民國一一一年中醫就診人數六六八點三萬人，相較一一○年五五四萬人，增加百分之廿點六，今年一至三月就醫人數三四三萬人，也較去年同期的二七四萬人，增加百分之廿五。健保會執行秘書周淑婉說，中醫就診人數增加，主因是國人多以清冠一號治療新冠感染，長新冠患者也對中醫調養有信心。

中醫師公會全國聯合會理事長詹永兆說，去年第一、二季時，中醫健保平均點值維持約一點一元，但第三、第四季就醫人數爆發，去年一整年用於治療確診者就增加卅多億元，造成健保平均點值下降，尤以位於北區分區的桃園、新竹、苗栗民眾中醫就醫率高，平均點值為○點八三。

健保署醫務管理組長劉林義說，健保總額為前瞻式預算，於前一年決定今年總額額度，去年中醫就醫人數較前一年成長超過二成，如此大幅成長是當初沒有預料到的，因此給予經費支應。周淑婉表示，此為首次因傳染病疫情動用調節非預期風險預備金，先前於八仙火災、高雄氣爆都曾動用。

中醫 健保 疫情

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