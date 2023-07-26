中國信託新舞臺藝術節9月登場 邀你「向未來多走一步」

中國信託文教基金會主辦的「中國信託新舞臺藝術節」9月到12月登場，今年以「未來到劇場」為主軸，精選國內外四檔多元跨界節目。藝術節由無獨有偶工作室劇團「偶是大未來」公益場揭開序幕，帶領宜蘭內城國中小化育分校的學生，透過偶戲訴說在地生態的故事，長頸鹿、羚羊等大型戲偶也將神祕現蹤，9月16日在中國信託金融園區熱鬧登場。

今年公益場結合偏鄉藝文教育專案「夢想家圓夢工程」，孩子們不只是看戲的觀眾，更成為舞台上的主角！即將登台演出的小小操偶師，是宜蘭內城國中小化育分校的孩子們，無獨有偶工作室劇團長期在該校進行偶戲教學，帶著孩子以在地生態故事編創劇本、製偶操偶。公益場當天，小朋友將透過偶戲，訴說在地生態的故事。

「我們期盼新舞臺藝術節每次揭幕，都能開啟觀眾全新的視野，一起向未來多走一步。」中國信託文教基金會馮寄台董事長表示，今年AI話題炙手可熱，跨世代、跨產業的族群都面臨截然不同的挑戰和機會，新舞臺藝術節以「未來到劇場」為題，探討疾病、科技、環境等議題的當下與未來。

除了「偶是大未來」，還有巴西寇克舞團帶來全新作品「治癒」，舞出大疫後人類的共感之舞。荷蘭半身偶大師杜達‧派耶瓦以「布魯斯瑪莉」探討超人類主義及科技倫理話題。黃翊工作室的「此生－第二階段」，則讓科技結合舞蹈，以機械之眼窺視生命的吉光片羽。

杜達‧派耶瓦屢獲國際大獎，首次造訪台灣，帶來科幻幽默的偶戲作品「布魯斯瑪莉」，他將一人分飾三角。故事描述退休的變裝皇后成為超人類主義實驗室的清潔員，意外窺見科學實驗背後的驚人祕密。「超人類主義也許可以讓我們成為更好的人；它有很多優點，但如果被錯誤使用，人類將可能被操縱。」杜達期許這部作品提供不同觀點，讓大家重新反思科技倫理的議題。

新舞臺藝術節的壓軸強檔由來自巴西的國寶天團寇克舞團重磅登場。黛博拉‧寇克蘊含巴西美學、爆發力十足的舞蹈劇場風靡全球，繼2017年新舞臺藝術節好評演出後，今年再帶著全新作品「治癒」來台。

寇克孫子西奧(Theo)飽受罕見疾病─先天性水皰症(俗稱泡泡龍症)折磨，雖然積極尋求治療，卻遍尋不著解方，只能在科學和信仰間、接受跟抗爭間尋求解答。對寇克來說，這部作品是生命體悟之作，「《治癒》源自於我的憤怒、源自於我不承認疾病無法被治癒的事實，在全球經歷了新冠肺炎之後，讓我更確信，這齣作品要談論的不僅是身體疾病，解藥也不單是疫苗，而是奔向未來的希望之光。」

●「布魯斯瑪莉」早鳥限時八折，9月30日至10月1日(日)將在國家兩廳院實驗劇場演出。新舞臺藝術節更多資訊請洽網站：https://2023ctbcartsfestival.com。